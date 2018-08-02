به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته بزرگداشت نمازجمعه اظهار داشت: تریبون نمازجمعه از یک سو منعکس کننده خدمات نظام و مسئولین و مواضع رهبری و از دیگر سو بیان کننده مسائل و مشکلات جامعه و صدای مردم است.

وی افزود: در ۲۶ سال گذشته که بنده در این جایگاه امامت جمعه حضور دارم در زمینه مسائل فرهنگی و تقویت فرهنگ اعتقادی و دینی مردم و ترویج روحیه ایثار و فداکاری در جامعه تلاش کرده ایم.

امام جمعه دیر ادامه داد: تشویق به حضور حداکثری مردم در انتخابات متعدد و دعوت به ایستادگی در برابر توطئه ها و دسیسه های دشمنان از دیگر فعالیت های بوده که انجام گرفته است.

وی گفت: پیگیری مسائل و مشکلات حوزه آب، برق، صید ترال،احداث بیمارستان و دانشگاه از دیگر موضوعاتی بوده که در این سال ها دنبال کرده‌ایم.

حسینی با بیان اینکه تاکنون در عزل و نصب‌های مسئولان شهرستان دخالتی نداشته‌ام، یاد آور شد: با این حال همواره توصیه کرده‌ایم که افرادی پایبند به اصول نظام، مردم‌دار، با تجربه و با روحیه جهادی بر سرکار بیایند.

وی با بیان اینکه دشمن در برهه کنونی بدنبال ایجاد فشار اقتصادی، روانی و عملی بر مردم است، خاطرنشان کرد: آنها با بزرگ نمایی مشکلات کشور می خواهند مردم را رو در روی مسئولان و نظام قرار دهند و پروژه براندازی را اجرا کنند.

امام جمعه بندر دیر با اشاره به انتشار فراخوان مشکوک اجتماع خیابانی در فضای مجازی اضافه کرد: ما اعتراض را حق مردم می دانیم اما تجمع خیابانی به نوعی بازی در زمین دشمن است که رسانه ها و شبکه های اجتماعی بجای انتشار چنین فراخوان هایی روشنگری کنند.

وی درباره برجام بیان کرد: ترامپ توافقنامه بین المللی برجام را که مورد تایید سازمان ملل و کشورهای اروپایی بود به آسانی زیر پا گذاشت و اگر ما دوباره با آنها مذاکره و به فرض به توافق هم برسیم باز هم مثل آب خوردن تعهدات خود را زیر پا می گذارند.

حسینی اضافه کرد: تنها خاصیت این مذاکره برای شخص ترامپ است که به دنیا اعلام کند ما با فشار مسئولان ایران را به میز مذاکره کشاندیم و برای ما غیر از اینکه خود را سبک کرده و مورد شماتت دوست و دشمن قرار دهیم هیچ دستاوردی ندارد.

امام جمعه دیر گفت: از همه خبرنگارانی که به عنوان چشمان تیزبین جامعه مسائل ومشکلات مردم را منعکس کرده و به گوش مسئولان می رسانند و بازتاب دهنده خطبه های نمازجمعه دیر و دیدگاه های بنده بوده اند تشکر می کنم و امیدوارم این ارتباط همچنان ادامه داشته باشد.