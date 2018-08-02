زنجان استان پایلوت در ارزیابی سن زدگی گندم انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهادکشاورزی استان زنجان، ربابه شب خیز با بیان اینکه امسال خسارت ناشی از سن زدگی در مزارع گندم استان زنجان مشاهده نشد، عنوان کرد: شرایط آب و هوایی و همچنین عملیات مبارزه و کنترل آفت سن که طی دو سال اخیر در مناطق مختلف استان انجام گرفته است، سبب شد تراکم آفت امسال در مزارع استان پایین باشد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان مستقر در مراکز خرید بر گندم های خریداری شده در استان نظارت و کنترل دقیق دارند و طبق گزارش این کارشناسان امسال گندم های تحویلی به سیلو ها بسیار پاک و با کیفیت بوده و سن زدگی ناچیز و در حد بسیار پایین بوده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان از مبارزه ۲۵ هزار هکتاری علیه آفت سن گندم طی سال جاری در استان زنجان خبر داد و تصریح کرد: ۴ هزار و ۴۵۲ هکتار از این سطح مربوط به مبارزه با سن مادر و مابقی سطح مبارزه مربوط به سن پوره بوده است.

شب خیز بیان داشت: استان زنجان به دلیل عملکرد موفقی که در مبارزه و کنترل آفت سن گندم داشته است در بین استان های شمال غرب کشور به عنوان استان شاهد و پایلوت در ارزیابی سن زدگی خواهد بود.

خسارت سرمازدگی برداشت زردآلو در استان زنجان را به ۱۱ هزار تن کاهش داد

مدیر امور باغبانی سازمان تصریح کرد: زردآلو از جمله محصولات مهم باغی استان زنجان به شمار می رود که سطحی بالغ بر ۵ هزار و ۴۳۷ هکتار از باغات استان را به خود اختصاص داده است.

بهنام اوجاقلو با بیان اینکه در حال حاضر ۴ هزار و ۵۷۸ هکتار از باغات زردآلوی استان زنجان در مرحله باردهی است، عنوان کرد: شهرستان ماهنشان با سطح ۲ هزار و ۳۴۲ هکتار باغ زردآلو عمده تولید کننده این محصول در استان محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه امسال خسارت سرمازدگی باغات زردآلو در اکثر شهرستان های استان زنجان را دچار خسارت ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی کرد، افزود: خسارت سرمازدگی در باغات زردآلوی شهرستانهای طارم و ماهنشان کم تر از سایر شهرستان ها و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است.

اوجاقلو با اشاره به تولید بالغ بر ۴۲ هزار تن زردآلو طی سال گذشته در استان زنجان بیان داشت: امسال خسارت سرمازدگی و تگرگ تولید زردآلو در استان را به ۱۱ هزار تن کاهش داد که ۱۰ هزار تن از این میزان مربوط به شهرستان ماهنشان بوده و یک هزار تن مابقی نیز سهم شهرستان طارم است.

وی استان زنجان را جزو پنج استان اول تولید کننده زردآلو در کشور برشمرد و عمده ارقام زردآلوی تولیدی در استان را شکرپاره، شاهرودی و عسگرآبادی اعلام کرد.