کاهش کمک های نظامی آمریکا به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان براساس تصمیم جدید کنگره آمریکا کمکهای نظامی واشنگتن به اسلامآباد در سال ۲۰۱۹ به ۱۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است. پیش از این آمریکا سالانه یک میلیارد دلار به پاکستان کمک میکرد که سال گذشته میزان این کمکها از یک میلیارد دلار به ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.
پیش شرطهای آمریکا برای ارائه این کمکها به پاکستان، اقدام جدی اسلامآباد در برابر گروههای تروریستی چون «شبکه حقانی» و «لشکر طیبه» است.
گفتنی است «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا پیش از این بارها از سیاست های پاکستان انتقاد کرده و این کشور را همواره متهم به حمایت از گروههای تروریستی فعال در افغانستان شده است.
در آغاز سال جاری میلادی نیز دونالد ترامپ در پیامی، کمک ۳۳ میلیارد دلاری کشورش به پاکستان در ۱۵ سال گذشته را احمقانه خواند و اعلام کرد که پاکستان به تروریست هایی پناه میدهد که آمریکا در افغانستان به دنبال آنها است.
در ماههای اخیر پاکستان زیر فشار سنگین و بی سابقه آمریکا قرار داشته است؛ تلاش ها برای شامل شدن پاکستان در فهرست جهانی تامین کنندگان مالی تروریسم بخشی از این فشارها بوده است.
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