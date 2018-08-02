به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی با فولاد خوزستان اظهار داشت: اولین بازی خودمان را قرار است در ورزشگاه آزادی انجام دهیم. بازی اولی که با پدیده داشتیم سخت بود. فکر کنم شما خبرنگاران هم مثل ما هنوز گرم نشدید.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: می دانم هوادارانمان به ورزشگاه می آیند. دنبال یک انرژی و شوق فراوان در بازی هستیم و طبیعی است دنبال برد باشیم. همه می دانیم رقابت سنتی و دیرینه بین پرسپولیس و فولاد وجود داشته است که نتیجه اش نامعلوم بوده است. بازی با این تیم چه در تهران و چه اهواز سخت است. به هر حال آماده هستیم تا ببریم.

برانکو ایوانکوویچ درباره نتیجه بازی اذعان داشت: در واقع می‌توانم بگویم اولین دربی ما در ابتدای فصل است. مهم ترین نکته سلامتی بازیکنانمان است و انتطارمان این است که حداکثر آمادگی را برای این بازی داشته باشیم. فولاد چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت و شجاعانه بازی می کند. خوب می دانیم خوزستان سرچشمه تمام نشدنی بازیکنان فوتبال را دارد.

وی درباره تعداد کارت های زرد بالایی که پرسپولیس در بازی با پدیده گرفت اظهار داشت: روش بازی ما تلاش برای حمله است. پدیده هم خیلی هجومی ظاهر شده بود. در چنین روزهایی درگیری بیشتر می شود و کارت زردهای بیشتری هم گرفته می شود. البته باید بازیکنانم دقت به خرج بدهند. با این حال این درگیری ها طبیعی است. تلاشمان بازی جوانمردانه است.

سرمربی سرخپوشان درباره حضور سروش رفیعی در فولاد خاطرنشان کرد: به مربی فولاد بستگی دارد که چگونه از او استفاده کند. اما ما روش بازی خودمان را در لیگ برتر ایران و آسیا به خاطر یک بازیکن تغییر نمی دهیم. توجه به سبک بازی یک فرد داریم اما سیستم را تغییر نمی دهیم.

وی درباره روند رو به رشد پرسپولیس گفت: انتطار داریم در هر بازی خودمان را بهتر از قبل کنیم و از تیمم انتظار دارم خوب باشند.

برانکو درباره شایعه جدایی گادوین منشا از پرسپولیس تصریح کرد: از نحوه قرارداد او خبر ندارم. احتمالا هم خوب بسته است. اما طبیعی است که باید بهترین ها در ترکیب قرار بگیرند. اینکه حالا در ذهن او چه می گذرد را باید از خودش پرسید. چون نمی دانم چه تصمیماتی برای خودش دارد.

برانکو درباره خریدهای بزرگ تراکتور نظیر اشکان دژاگه و مسعود شجاعی نیز صحبت کرد و گفت: به مالک تراکتورسازی تبریک می گویم که دو کاپیتان تیم ملی را جذب کردند که یک ماه پیش در جام جهانی بودند. قطعا تقویت خوبی برای تراکتور خواهند بود. این موضوع باعث می شود رقابت در صدر جدول خیلی سخت شود. این خیلی خوب است که چنین بازیکنان با کیفیتی به ایران بازگردند.