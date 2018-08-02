نیروگاه جدید در شمال گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم اکنون نیروگاه علی آبادکتول ظرفیت تولید ۹۷۰ مگاوات برق را داراست و توسعه آن نیازمند توجه بیشتر است.

وی با اشاره به این که احداث نیروگاه بزرگ تر در شمال استان گلستان را مورد بررسی قرار داده ایم، افزود: نیروگاه جدید به منظور فراهم کردن تسهیلات لازم برای تامین برق صنعتی تدارک دیده می شود.

وزیر نیرو ادامه داد: مردم اطمینان داشته باشند دستگاه ها در حد مقدورات دولت برای اجرای پروژه های جدید در تلاش هستند تا زیرساخت های بیشتری را برای توسعه فراهم کنند.

دولت برای توسعه کشور پاپس نمی کشد

وی با تاکید بر این که دولت قصد پاپس کشیدن از توسعه کشور ندارد، اضافه کرد: از تمام ظرفیت های منابع انسانی و سرمایه های نهفته و همچنین ثروت های آشکار و پنهان کشور برای توسعه بهره می بریم تا دچار توقف و پس رفت نشویم.

اردکانیان با بیان این که هم اکنون ۱۱۱ پروژه بزرگ آب، برق و فاضلاب در گلستان در حال اجراست، تصریح کرد: برای اجرای کامل این پروژه ها نیازمند هشت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم که تاکنون یک هزار و ۵۰۰ میایارد تومان آن هزینه شده است.