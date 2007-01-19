مدیرعامل بانک ملی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به بررسی مجدد نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال آینده در شورای پول و اعتبار گفت: برای جبران مجدد کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده به طور قطع بانک ها مجبور به افزایش نرخ کارمزدهای خدمات بانکی خواهند بود.

علی صدقی با تاکید بر این که برای جبران کاهش نرخ سود، بانک ها به فکر جبران آن از طرق های مختلف خواهند افتاد، تصریح کرد: ممکن است برای جبران آن برخی بانک ها مجبور به ارائه خدمات با نرخ بالاتر به مشتریان باشند.

وی همچنین یکی از راه های جبران کاهش نرخ سود برای بانک ها را کاهش هزینه ها عنوان کرد و افزود: احتمالا برای جبران این نرخ یکسری هزینه ها باید کاهش یابد.

مدیر عامل بانک ملی با اشاره به این که دولت برای جبران کاهش نرخ سود بانکی همواره پرداخت یکسری یارانه به بانک ها را تضمین می کند، اظهارداشت: البته در کاهش نرخ سودی که انجام گرفته و در حال حاضر توسط سیستم بانکی درحال اجرا است، دولت پرداخت یارانه ای برای جبران کاهش نرخ سود بانکی را تضمین کرد که بخشی از آن تاکنون پرداخت شده و بخشی نیز بر اساس تعهد دولت در بودجه پرداخت خواهد شد.

به گفته وی میزان یارانه هایی که تاکنون دولت به سیستم بانکی برای جبران کاهش نرخ سود پرداخت کرده بالا است و البته یارانه بخش های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

صدقی همچنین از تصویب طرحی مبنی بر پرداخت تسهیلات سیستم بانکی به خودروسازها دردولت خبرداد و گفت: البته این طرح هنوز ابلاغ نشده و مراحل آماده سازی آن در حال انجام است و این طرح تمام سیستم بانکی را در بر می گیرد.