۲۹۵ روستای گلستان با تانکر آبرسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی ظهر پنج شنبه در آیین بهره برداری از آب شیرین کن بندرترکمن و گمیشان اظهار کرد: گلستان در حوزه وزارت نیرو دچار عقب ماندگی های طولانی است.

وی با بیان این که گلستان در حوزه برق به استان همجوار وابسته است، گفت: هرچند استان مازندران تاکنون به گلستان کمک کرده است اما استقلال گلستان در حوزه برق حائز اهمیت است.

استاندار گلستان با اشاره به این که خاموشی های گلستات از ۲۳۰ مگاوات به ۱۳۰ مگاوان رسیده است، ادامه داد: توسعه نیروگاه علی آبادکتول و احداث نیروگاه جدید یکی از نیازهای اصلی استان در این حوزه است.

وی با تاکید بر این که به تاسیسات آب شیرین کن بیشتری در استان نیاز داریم، متذکر شد: باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که ایجاد آب شیرین کن برای بخش خصوصی مقرون به صرفه باشد.

وی از بهره مندی ۷۰ درصدی روستاییان گلستان از آب شرب خبر داد و اضافه کرد: این میزان در کشور ۷۴ درصد است که نشان می دهد گلستان دچار عقب ماندگی در این حوزه است.

هاشمی با اشاره به این که هم اکنون ۱۲۰ روستا با تانکر آبرسانی می شوند، تصریح کرد: در برخی از نقاط استان که شبکه آبرسانی وجود دارد به دلیل خشک شدن چشمه ها ۱۷۵ روستای دیگر هم با تانکر آبرسانی می شوند.

وی ظرفیت بهره مندی مناطق شهری کشور از شبکه فاضلاب را بالای ۴۰ درصد اعلام و بیان کرد: متوسط بهره مندی مناطق شهری گلستان از شبکه فاضلاب ۱۶ درصد است.

استاندار گلستان با اشاره به این که پروژه های وزارت نیرو در گلستان برای تکمیل شدن به هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد، خاطرنشان کرد: مناطق مرزی گلستان با مشکلات عدیده ای در این حوزه مواجه هستند و به توجه ویژه در این حوزه نیاز داریم.