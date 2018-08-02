دختران بلندقامت آذربایجان شرقی قهرمان کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های والیبال جوانان کشور، با حضور ۱۰ تیم در دو گروه پنج تیمی به میزبانی صومعه سرا در استان گیلان برگزار شد.

تیم دختران آذربایجان شرقی در این رقابت ها توانست با کسب ۶ برد متوالی عنوان نخست را برای اولین بار به ارمغان بیاورد، دختران بلندقامت آذربایجان شرقی با کسب ۴ برد به عنوان صدرنشین راهی دور نیمه نهایی شد و در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر تیم سمنان را شکست داد.

دختران والیبالیست آذربایجان شرقی در بازی پایانی، با تیم کرمان به رقابت پرداختند در حالی که در دور مقدماتی این تیم را ۳-۱ شکست داده بودند، دختران ترک در بازی نهایی با برتری ۳ بر صفر با اقتدار به مقام قهرمانی رسیدند؛ تیم های کرمان و گیلان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

گفتنی است، تیم والیبال جوانان آذربایجان شرقی با ترکیب رویا عالیشی، آیسا محمودی، پردیس ستاری، اسما ثروتی، دنیا حسن زاده، مهسا نامور، مریم صفرزاده، طناز غریبی، پریا شاکر، هستی ایرانی، صبا حمل بر و آی تک سلامت ( کاپیتان ) و مربی گری هاله دایی، با سرپرستی زینب کریم نژاد و با سرمربی گری فهیمه منافی در این رقابت ها حضور داشتند.