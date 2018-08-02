محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۱۱ عملیات اطفای حریق و ۱۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدانی در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: دیروز شهروندان ۵۲۹ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد ۲۳ مورد منجر به عملیات شده، ۲۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۹۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۹۵ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۱۱ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق باغ در جاده فقیره و جاده گنجنامه، حریق گندمزار در قاسم آباد، ۳ مورد حریق ضایعات در خیابان مهدیه، شهرک مدرس و بلوار نجفی و ۵ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در پشت اتکا، شهرک الوند، عمار و بلوار مطهری بوده است.

وی گفت: همچنین ۱۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۴ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک امیرکبیر، شهرک فرهنگیان، شهرک مدنی و شیرسنگی، ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در سنگ شیر و میدان مدرس، ۳ مورد مهار حیوانات در خیابان کرمانشاه، خیابان آزاد و شهرک فرهنگیان، عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط در چاه در خیابان مهدیه، عملیات امداد و نجات در حادثه آبگرفتگی در قاسم آباد و تست گاز منوکسید کربن در خیابان اکباتان توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: تعداد ۱۰ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.