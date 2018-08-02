هدا مجیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم خمیر خرمای آلوده و فاسد که بدون مجوز بهداشتی تولید و در شرایط بسیار نامطلوب نگهداری می‌شد، توسط بازرسان و کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و با همکاری واحد حقوقی معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان کشف و معدوم شد.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی موضوع را برای پیگیری و برخورد قانونی از طریق شماره تماس ۱۸-۰۶۱۵۳۳۲۹۰۱۷ به واحد رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان اطلاع دهند.