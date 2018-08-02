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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد:

معدوم‌سازی بیش از ۲ تن خمیر خرمای آلوده در آبادان

معدوم‌سازی بیش از ۲ تن خمیر خرمای آلوده در آبادان

آبادان - معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان از معدوم‌سازی ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم خمیر خرمای آلوده در این شهرستان خبر داد.

هدا مجیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم خمیر خرمای آلوده و فاسد که بدون مجوز بهداشتی تولید و در شرایط بسیار نامطلوب نگهداری می‌شد، توسط بازرسان و کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و با همکاری واحد حقوقی معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان کشف و معدوم شد.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی موضوع را برای پیگیری و برخورد قانونی از طریق شماره تماس ۱۸-۰۶۱۵۳۳۲۹۰۱۷ به واحد رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان اطلاع دهند.

کد مطلب 4364050

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