صحت عملکرد ۷۰۲ نازل سوخت در همدان بررسی و تائید شد

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، صحت عملکرد نازل های سوخت مایع به صورت دوره ای و هر ساله در چند نوبت با حضور کارشناسان اداره کل استاندارد و بازرسان شرکت ملی پخش قرآورده های نفتی مورد بررسی قرار می گیرد.

مددی افزود: برچسب هایی تحت عنوان صحت عملکرد در صورت تایید عملکرد نازل عرضه سوخت، بر محل قابل دید برای بهره برداران بر روی دستگاه الصاق می شود تا مصرف کنندگان با مشاهده این برچسب ها با خیالی آسوده نسبت به سوختگیری خودروهای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: چنانچه نازل های عرضه سوخت مایع دارای نقص فنی باشند در صورت امکان در همان محل اشکالات فنی رفع می شود و در صورت رفع نشدن مشکل نازل عرضه سوخت پلمپ و بعد از رفع نقص و بازدید مجدد کارشناسان و تایید آن فک پلمپ می شود.

مدیرکل استاندارد همدان با بیان اینکه نظارت و بازرسی مستمر بر عملکرد نازل های سوخت بنزین و گازوئیل صورت می پذیرد، گفت: براساس قانون سازمان ملی استاندارد ایران، کلیه وسایل توزین و سنجش مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و در سراسر کشور باید به صورت دوره ای مورد بررسی و آزمون قرار گیرند.

مدیرکل استاندارد همدان گفت: صحت عملکرد ۷۰۲ نازل موجود در جایگاه های سوخت استان همدان از ابتدای سالجاری تاکنون بررسی و تائید شده است.