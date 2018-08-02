تشکیل ۱۰۵ کانون سلامت در محلات مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران ظهر پنجشنبه در اجلاس روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه های بهداشت و درمان کلان منطقه یک کشور با بیان اینکه در ۱۵ شهرستان کانون سلامت محله شکل گرفته است، گفت: در حال حاضر ۱۰۵ کانون محله در استان وجود دارد و هدف ما گسترش آن در همه محله های استان است و در این راستا اقدامات بسیارخوبی را شبکه های بهداشت و درمان انجام دادند.

وی با تاکید بر گسترش کانون سلامت محله در دانشگاه های کلان منطقه یک کشور گسترش پیدا می کند، افزود: اگر تمام دستگاه های اجرایی در امر سلامت ورود پیدا کنند تا فرد به این علم نرسد کاری نمی توان کرد ولی با افزایش سطح سواد سلامت در جامعه به موفقیت می رسیم.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه کار تحقیقاتی و علمی برای افزایش سطح سواد سلامت جامعه صورت می گیرد، ادامه داد: در حال حاضر مرکز مولفه های اجتماعی و مرکز تحقیقات در جهت افزایش سطح سواد سلامت جامعه فعالیت می کنند.

دکتر رنجبران با بیان اینکه ۲۵ درصد از مولفه های اجتماعی شدن سلامت در اختیار وزارت بهداشت است، گفت: ۷۵ درصد مابقی برعهده سایر نهادها، سازمان ها، ادارات و مردم است که می تواند در کاهش مشکلات و آسیب های اجتماعی موثر باشند به طوری که با اقدامات خوب راهنمایی و رانندگی در سال های اخیر حدود ده هزار و ۵۰۰ مرگ و میردر حوادث رانندگی کاهش پیدا کرد.

وی با اعلام اینکه در مازندران ۱۵۰ سمن در حوزه سلامت فعال هستند، تاکید کرد: از این تعداد ۶۰ سمن به صورت تخصصی در زمینه بهداشت و درمان فعالیت می کنند و مابقی به صورت عمومی در امر سلامت فعال هستند.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران باتشکر و قدردانی از خیرین حوزه سلامت، افزود: در سال گذشته خیرین ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حوزه درمان کمک کردند که از این تعداد ۱۴ میلیون تومان نقدی و مابقی غیر نقدی بوده است.

دکتر رنجبران با بیان اینکه روحیه ایثار و تعاون در مازندرانی ها زیاد است،گفت: در جنوب شهرستان ساری یکهزار مترمربع ملک وقف بیمارستان امام شده است و علاوه بر آن در همه شهرستان ها موقوفاتی جهت کمک به بیماران وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: جمع آوری و ساماندهی درست موقوفات حوزه سلامت در خدمت رسانی به بیماران در بیمارستان هی مانند بیمارستان امام ساری که محل مراجعه بیماران نیازمند و مستضعف است بسیار موثر می باشد که در حال حاضر این ساماندهی صورت گرفته است.