به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، آیت‌الله مصطفی علماء از سارا شیربیگی فوتسالیست محجبه کرمانشاهی و خانم‌گل فوتسال آسیا تقدیر کرد؛ این دیدار در بیت امام جمعه کرمانشاه صورت گرفت و با اهدای لوح تقدیر از این فوتسالیست محجبه کرمانشاهی که به همراه تیم ملی فوتسال بانوان امسال سکوی قهرمان آسیا را با افتخار و با حجاب اسلامی از آن ایران کردند تجلیل شد.

همچنین آیت الله علماء نماینده ولی فقیه استان در دیدارهای جداگانه‌ای با حضور در منازل شهیدان رضا رحمتی زاده و مسعود کتابی از خانواده‌های معزز این شهدای والامقام دلجویی و با آنها دیدار و گفتگو کرد.

همچنین امام جمعه کرمانشاه عیادتی هم از جانباز نوروز عظیمی داشتند و با حضور در منزل وی به تفقد و دلجویی از این یادگار دوران دفاع مقدس پرداخت. در این دیدارها سردار محمدنظر عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف سپاه پاسداران حضور داشت..



