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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

مدیرکل خیرین و موسسات خیریه وزارت بهداشت:

خیران ۱۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه سلامت کمک کردند

خیران ۱۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه سلامت کمک کردند

ساری - مدیرکل خیرین و موسسات خیریه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت گفت: خیران سال قبل هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری ظهر پنجشنبه در اجلاس روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه های بهداشت و درمان کلان منطقه یک کشور با بیان اینکه در سال گذشته خیرین ۱۷۰۰ میلیارد تومان به حوزه سلامت کمک کردند، گفت: در سال گذشته آیین نامه ای توسط وزیر ابلاغ شده است که بیمارستان های دانشگاهی مکلف هستند یک خیریه داشته باشند و در حال حاضر هیئت امنای ۲۴۰ موسسه شکل گرفته است.

وی با تاکید بر نشست و تعامل با موسسات خیریه، افزود: تعامل با خیریه ها جزو وظایف مسوولان شبکه ها است و باید جلساتی با حضور این موسسات برگزار شود.

نصیری با بیان اینکه در کلان منطقه یک کشور۱۷ موسسه خیریه حوزه سلامت وجود دارد، ادامه داد: نظارت برحسن انجام فعالیت های خیریه برعهده مسوولان شبکه است.

مدیرکل خیرین و موسسات خیریه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت بر توانمندسازی موسسات خیریه تاکید کرد و گفت: سرفصل ها و محتوا توانمندسازی موسسات خیریه را برای معاونین ابلاغ شده است که امیدواریم با همکاری معاونین و مسئولان شبکه اقدامات خوبی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در شبکه ها یک رابط امور خیرین وجود داشته باشد، افزود: آیین پلاک گذاری یکسال قبل ابلاغ شده است که در آن نام خیر در وسایل، تجهیزات و زمین و ... گذاشته شود و همچنین باید حداقل سالی یکبار همایش تجلیل و تکریم از خیرین برگزار شود.

نصیری با اعلام اینکه ۲۴۰ گروه جهادی داوطلب در کشور وجود دارد که درنقاط محروم خدمت رسانی می کنند، ادامه داد: کلینیک های سیار داندانپزشکی نیز در راستای خدمت رسانی به مردم در مناطق محروم توزیع شده است.

کد مطلب 4364065

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