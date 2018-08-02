سارقان سیم و کابل برق در بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با وقوع جرایم از جمله سرق تلاش‌های خوبی در سطح استان صورت گرفته و به کشفیات مهمی دست یافته‌ایم.

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی تلاش گسترده‌ای در راستای مبارزه با انواع سرقت در سطح استان دارد و در این راستا برنامه‌های اطلاعاتی و طرح‌های عملیاتی مختلف و متعددی را در دست اجرا داریم.

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی استان بوشهر از دستگیری سارقان سیم و کابل خبر داد و افزود: در پی دستگیری دو نفر سارق سیم و کابل برق در سطح شهرستان بوشهر پنج فقره سرقت کشف شد.

سهرابی خاطرنشان کرد: در پی کسب اخبار واصله مبنی بر سرقت سیم های برق در سطح شهرستان، ماموران پلیس آگاهی موفق شدند با انجام اقدامان پلیسی دو نفر سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی استان بوشهر گفت: متهمان در بازجویی های ماموران پلیس به پنج فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه سارقان اموال سرقتی را به خودروهای ضایعاتی می فروخته اند افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.