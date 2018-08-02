خط و نشان لاله های نارنجی در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مس سونگون ورزقان، ظهر امروز در نخستین بازی خود در جام باشگاه‌های آسیا به میزبانی اندونزی، جشنواره گل به پا کرد و «سیپار تاجیکستان» را با 9 گل در هم کوبید.

مسی ها نیمه اول این دیدار را با زدن 5 گل برنده به رختکن رفتند، در نیمه دوم بازیکنان این تیم 4 گل دیگر به ثمر رساندند تا نخستین گام را استوار بردارند.

حسین طیبی، یار کمکی لاله ‌های نارنجی موفق شد به تنهایی 3 گل وارد دروازه حریف کرده و هت ‌تریک کند، علی‌اصغر حسن ‌زاده، سعید تقی‌ زاده، توحید لطفی، فرهاد فخیم و مرتضی عزتی دیگر گلزنان مس در بازی امروز بودند.

تیم تاجیکستانی نیز دو بار توسط حمیداف و سیریکوف توانست به گل برسد و این دیدار، در نهایت با نتیجه 9 بر 2 به سود نماینده فوتسال ایران به پایان رسید.

دیگر دیدار این گروه را تیم‌ های بانک بیروت لبنان و ای جی ام کا (AGMK) ازبکستان از ساعت 15:30 برگزار می ‌کنند.

گفتنی است شاگردان حمید بی‌غم در دومین بازی خود در این رقابت‌ ها روز شنبه 13 مرداد ساعت 11:30 به مصاف نماینده ازبکستان می روند.