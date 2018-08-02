الگوگیری از فرهنگ مقاومت و روحیه جهادی شهدا راهکار مقابله با دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم رضایی روز پنجشنبه در یادواره سرداران و یک هزار شهید شهرستان خمین در مصلای امام خمینی (ره) این شهرستان، اظهار کرد: قدم نهادن در راه و منش شهدا، پیروزی علیه توطئه دشمنان و عزت و سربلندی ایران را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب از طریق نقشه های مختلف درصدد ضربه وارد ساختن به جمهوری اسلامی ایران بوده است، بیان کرد: انقلاب اسلامی بر خلاف طراحی های دشمن در طول چهل سال عمر خود توانسته است به اقتدار و سربلندی در منطقه و جهان دست یابد و قطعا با بهره گیری از الگوی ایثار و مقاومت، هیچ گونه تهدیدی بر ملت ایران کارساز نخواهد بود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم های دشمن، ملت ایران در مسیر امتحان الهی قرار گرفته است، افزود: هر ملتی با توکل به خدا ایمان و اعتماد به نصرت الهی جهاد کند، قطعا پیروز میدان است.

رضایی با بیان اینکه نهادینه شدن فرهنگ ایثار و مقاومت، عزت و اقتدار روز افزون نظام و انقلاب اسلامی را به همراه خواهد داشت، ادامه داد: پیروی از راه و منش شهدا و بهره گیری از فرهنگ ایثار و مقاومت و ولایتمداری، باعث شکست دشمن و پیروزی رزمندگان در مقابله با طراحی ها و توطئه های گوناگون دشمنان در سوریه، لبنان و عراق و... گردید.

وی خاطر نشان کرد: مردم زادگاه امام راحل نیز با تقدیم یک هزار شهید و دو هزار و ۵۰۰ جانباز، روحیه جهادی و انقلابی خود را با حضور همیشه در صحنه خود در دوران دفاع مقدس و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته اند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا که با کمترین امکانات و تجهیزات در مسیر جهاد و شهادت قدم نهادند، الگویی برای جوانان نسل بعد از انقلاب و شناخت و تبیین روحیه فداکاری و جانفشانی در برابر تهدید های دشمن خواهد بود.