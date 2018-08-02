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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۹

فرمانده انتظامی لنگرود:

۶ تُن انواع چوب جنگلی قاچاق در لنگرود کشف شد

۶ تُن انواع چوب جنگلی قاچاق در لنگرود کشف شد

لنگرود- فرمانده انتظامی لنگرود از کشف ۶ تُن انواع چوب جنگلی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید نیکویی با اعلام این خبر گفت: ماموران انتظامی در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر اینکه ۳ نفر در حال بارگیری چوب‌های قاچاق هستند، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: در بازدید از این مکان ۶ تن چوب جنگلی قاچاق کشف و ۳ نفر در حال بارگیری چوب‌ها در خودروی وانت زامیاد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لنگرود با اشاره به اینکه ارزش چوب‌های کشف شده ۳۰ میلیون ریال است، اظهارکرد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4364115

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