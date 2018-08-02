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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

هشدار نسبت به وقوع سیلاب در سوادکوه و کیاسر

هشدار نسبت به وقوع سیلاب در سوادکوه و کیاسر

ساری - مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به رگبار شدید باران در ارتفاعات سوادکوه و کیاسر نسبت به احتمال وقوع سیل در این مناطق هشدار داد.

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شاهد رگبار شدید باران در ارتفاعات سوادکوه از جمله خطیرکوه هستیم افزود: هشدارهای لازم درباره احتمال وقوع سیلاب در این منطقه و مناطق کوهستانی استان شده است.

وی با عنوان اینکه حدود یکساعت قبل نیز در منطقه بلده نور شاهد بارندگی شدید باران بودیم اظهار داشت: خوشبختانه این بارندگی خسارتی نداشته است.

احمدی ادامه داد: دستگاه های امدادی و خدماتی برای پیشگیری از وقوع سیلاب احتمالی به حالت آماده باش درآمده اند و هم اینک شاهد بارندگی شدید در کیاسر و سوادکوه هستیم.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین با اشاره به روند افزایش دما در استان گفت: افزایش دما منجر به آتش سوزی های سطحی در عرصه های طبیعی استان شده است.

کد مطلب 4364118

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