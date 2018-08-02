هشدار نسبت به وقوع سیلاب در سوادکوه و کیاسر

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شاهد رگبار شدید باران در ارتفاعات سوادکوه از جمله خطیرکوه هستیم افزود: هشدارهای لازم درباره احتمال وقوع سیلاب در این منطقه و مناطق کوهستانی استان شده است.

وی با عنوان اینکه حدود یکساعت قبل نیز در منطقه بلده نور شاهد بارندگی شدید باران بودیم اظهار داشت: خوشبختانه این بارندگی خسارتی نداشته است.

احمدی ادامه داد: دستگاه های امدادی و خدماتی برای پیشگیری از وقوع سیلاب احتمالی به حالت آماده باش درآمده اند و هم اینک شاهد بارندگی شدید در کیاسر و سوادکوه هستیم.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین با اشاره به روند افزایش دما در استان گفت: افزایش دما منجر به آتش سوزی های سطحی در عرصه های طبیعی استان شده است.