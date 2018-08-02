به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت زیمبابوه خواست تا خویشتن دار بوده و از افزایش تنش ها جلوگیری کند.

در همین رابطه، جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس هم در این خصوص اعلام کرد که لندن عمیقا نگران خشونت ها در این کشور است.

این در حالیست که در درگیری های پساانتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در هراره پایتخت زیمبابوه دست کم ۵ نفر کشته شدند.

این درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفان دولت روی داده است.

ناآرامی های هراره به دنبال اعلام پیروزی حزب حاکم «زانو پی اف» در انتخابات جاری صورت گرفت.

امرسون منانگاگوا رئیس جمهوری کنونی زیمبابوه که سال گذشته جانشین رابرت موگابه شد اعلام کرده است که مخالفان دولت را مسئول خشونت های پساانتخاباتی می داند.

خشونت ها در حالی در جریان است که هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری که روز دوشنبه برگزارشد به صورت کامل و رسمی اعلام نشده است.

در صورتی که هیچ کدام از نامزدها حائز اکثریت آراء انتخابات ریاست جمهوری نشوند دور دوم رای گیری روز هشتم سپتامبر برگزار خواهد شد.

در این انتخابات تعداد قابل توجهی نامزد از احزاب مختلف شرکت داشتند اما چامیزای ۴۰ ساله و رقیب اصلی امرسون منانگاگوا رئیس جمهوری از حزب زانو پی‌اف بود است. این حزب از زمان استقلال زیمبابوه در حدود ۴۰ سال پیش، قدرت را در دست داشته است.

منانگاوا که سمت معاونت ریاست جمهوری را در دست داشت، سال گذشته و پس از کناره‌گیری اجباری رابرت موگابه رئیس جمهوری سابق به این مقام رسید و وعده داد که دموکراسی را به این کشور باز خواهد گرداند و شرایط اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.

گفتنی است میزان مشارکت مردم در انتخابات دوشنبه هفته جاری که همزمان رقابت ریاست‌جمهوری، پارلمانی و محلی را پوشش می‌داد، ۷۵ درصد گزارش شده است.

این نخستین انتخابات سراسری زیمبابوه بعد از کودتایی بود که سال گذشته به ۴ دهه ریاست‌جمهوری «رابرت موگابه» پایان داد.

انتظار می‌رود تا تاریخ ۴ ماه میلادی آگوست (۱۳ مرداد) نتیجه هر ۳ انتخابات مشخص شود.