به گزارش خبرنگار مهر، سید شهابالدین چاوشی ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح کارگاه تولیدی پوشاک روستای کوشک گرمسار ضمن بیان اینکه باید امکانات لازم برای ایجاد مشاغل خانگی و روستایی در اختیار مردم قرار گیرد، ابراز داشت: فضای بلااستفاده دولتی میتواند بهصورت موقت در اختیار کارگاههای اشتغال آفرینی قرار گیرد که انجام این امر به همه فرمانداران استان تأکید شده است.
وی بابیان اینکه حرکت در مسیر اشتغالزایی جهاد فی سبیل الله محسوب میشود، افزود: نباید حتی یک مورد در استان باشد که در جستجو کارگاه آفرینی نخواهد به کار خود ادامه دهد، تسهیل امور مردم در روستاها باید در اولویت بخشداران و فرمانداران قرار گیرد.
استاندار سمنان بابیان اینکه بارها بر تلاش فرمانداران و بخشداران مبنی برجذب اعتبارات لازم پیرامون اشتغال روستایی تأکید شده است، ابراز داشت: اگر میخواهیم در استان به رشد و توسعه دست پیدا کنیم تنها راه آن تعامل و همکاری همهجانبه بخشها و دستگاهها است که هر چه در این مسیر با برنامهریزی بیشتری گام برداریم به همان نسبت پیشرفت در انتظار مردم خواهد بود.
چاوشی بابیان اینکه دولت طی سال جاری ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت برای اشتغال آفرینی روستایی در نظر گرفته است، تصریح کرد: همه سنگینی را نمیتوان در یک کفه ترازو قرارداد و مابقی آن راندید گرفت، آن روی دیگر سکه اشتغالزایی مردم هستند که باید با ایجاد کسبوکارهای تازه همت خود را به کار ببندد و از این تسهیلات برای توسعه روستا و شهر خود استفاده کنند.
وی افزود: قطعاً زمانی که مردم تلاش فرمانداران و بخشداران را برای تسهیل امور و جذب اعتبارات اشتغالزایی ببینند خود آنها راغب به فعالیت خواهند بود لذا استفاده از تسهیلات دولتی برای رونق اقتصادی تنها منوط به خواست مردم و تلاش مسئولان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه تولید پوشاک روستای کوشک گرمسار در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در شهرستان و با اشتغالزایی ۵۰ نفر بهصورت مستقیم راهاندازی و به بهرهبرداری رسید.
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