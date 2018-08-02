پیکر شهید جاوید الاثر در خوی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر شهید سهراب علیزاده آجایی از شهدای مفقود الاثر با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، خانواده های معظم شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی و نیروهای نظامی و انتظامی از مقابل بقعه شیخ نوایی تا میدان ولیعصر تشییع و بعد اقامه نماز در مزار شهدا به خاک سپرده شد.

رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران شهرستان خوی گفت :این شهید والامقام در تیرماه سال ۶۷به درجه رفیع شهادت نایل آمده بود که پیکرش به تازگی در تفحص های ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه عملیاتی زبیدات در عراق کشف شده است.

در شهرستان خوی ۳۷ شهید جاوید الاثر وجود دارد که با کشف پیکر پاک این شهید هنوز ۳۶ خانواده صبور شهدای جاوید الاثر چشم انتظار پیکر پاک عزیزان خود هستند.