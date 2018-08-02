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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

سید عمار حکیم: از مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان حمایت می‌کنیم

سید عمار حکیم: از مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان حمایت می‌کنیم

رئیس جریان حکمت ملی عراق بار دیگر بر حمایت خود و جریان متبوعش از مطالبات مشروع معترضان عراقی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر جریان حکمت ملی، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق با شرکت در کنفرانس قتل عام ایزدی های عراق اظهار داشت: از خواسته‌های به حق تظاهرکنندگان عراقی حمایت می کنیم.

وی در عین حال گفت: با سوء استفاده از تظاهرات توسط برخی از افرادی که برنامه های خاص خود را دارند، اجازه خیانت در حق آحاد ملتمان را نمی‌دهیم.

 حکیم در ادامه اظهار داشت: دسته های مردمی که خواهان برخورداری از پیش پا افتاده ترین حقوق هستند، ضمانت واقعی برای جلوگیری از کوتاهی های مسئولان و سلطه‌گری شان می باشند.

سید عمار حکیم عنوان داشت: تمامی سیاستمداران باید آگاه باشند که ما در مقابل نسل جوان متفاوتی هستیم که در پیچیدگی های گذشته به سر نبرده است و به توافقات کنونی میان قشر سیاسی اهمیت نمی دهد بلکه به آینده چشم امید دارد.

وی ادامه داد: در مسئله تشکیل دولت ما معیار دیگری نداریم که بخواهیم به معیارهای مطرح شده توسط مرجع عالی دینی بیافزایم. نیاز به حضور یک نخست وزیر قوی، قاطع و شجاع وجود دارد.

سید عمار حکیم عنوان داشت: من از فراکسیون‌های بزرگ پیروز می خواهم تا به صورت شفاف نامزد خود را برای تصدی پست نخست وزیری اعلام کنند و نامزدشان از افرادی باشد که معیارهای مشخص شده توسط مرجع عالی دینی بر وی قابل انطباق باشد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان خاطرنشان کرد: ما نیازمند معادله قوی هستیم که شامل ائتلافی قدرتمند میان گروه های پیروز و یک نخست وزیر قدرتمند با کابینه قوی که از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار باشد، است و بدون این امور نمی توان ماموریت مطلوب را حاصل کرد.

کد مطلب 4364138

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