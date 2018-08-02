به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر جریان حکمت ملی، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق با شرکت در کنفرانس قتل عام ایزدی های عراق اظهار داشت: از خواسته‌های به حق تظاهرکنندگان عراقی حمایت می کنیم.

وی در عین حال گفت: با سوء استفاده از تظاهرات توسط برخی از افرادی که برنامه های خاص خود را دارند، اجازه خیانت در حق آحاد ملتمان را نمی‌دهیم.

حکیم در ادامه اظهار داشت: دسته های مردمی که خواهان برخورداری از پیش پا افتاده ترین حقوق هستند، ضمانت واقعی برای جلوگیری از کوتاهی های مسئولان و سلطه‌گری شان می باشند.

سید عمار حکیم عنوان داشت: تمامی سیاستمداران باید آگاه باشند که ما در مقابل نسل جوان متفاوتی هستیم که در پیچیدگی های گذشته به سر نبرده است و به توافقات کنونی میان قشر سیاسی اهمیت نمی دهد بلکه به آینده چشم امید دارد.

وی ادامه داد: در مسئله تشکیل دولت ما معیار دیگری نداریم که بخواهیم به معیارهای مطرح شده توسط مرجع عالی دینی بیافزایم. نیاز به حضور یک نخست وزیر قوی، قاطع و شجاع وجود دارد.

سید عمار حکیم عنوان داشت: من از فراکسیون‌های بزرگ پیروز می خواهم تا به صورت شفاف نامزد خود را برای تصدی پست نخست وزیری اعلام کنند و نامزدشان از افرادی باشد که معیارهای مشخص شده توسط مرجع عالی دینی بر وی قابل انطباق باشد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان خاطرنشان کرد: ما نیازمند معادله قوی هستیم که شامل ائتلافی قدرتمند میان گروه های پیروز و یک نخست وزیر قدرتمند با کابینه قوی که از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار باشد، است و بدون این امور نمی توان ماموریت مطلوب را حاصل کرد.