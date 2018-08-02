شکاف طبقاتی جامعه ناشی از تقسیم ناعادلانه ارزش افزوده در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صیدی بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد بازآفرینی استان کردستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی در سالن شهدا دولت استانداری برگزار شد ، گفت: ناحیه منفصل نایسر ۵۱ درصد از جمعیت شهر و ۱۸ درصد از مساحت سنندج را دارد.

شهردار سنندج عنوان کرد: ساخت و ساز های غیر مجاز اغلب بدون استاندارد صورت می گیرد و جان افراد را به خطر می اندازد.

وی با بیان اینکه باید مانع ساخت و ساز های غیر مجاز شد، گفت: دولت و شخص اول وزارت راه و شهرسازی نیز با این ساخت و ساز ها قطعاً مخالف هستند.‌

صیدی با اشاره به اینکه سهمیه قیر شهر سنندج کم است، گفت: اگر پنج هزار تن قیر به ما اختصاص یابد می توانیم کارایی بیشتری در سطح شهر داشته باشیم.

شهردار سنندج با اشاره به اینکه، پرداختی ارزش افزوده از نظر تناسبی بسیار ناعادلانه تقسیم می شود، اظهار کرد: شهر سنندج نمی تواند به اندازه همسایه خود زنجان ارزش افزوده داشته باشد و اگر بود مشکلی برای اداره شهر وجود نداشت.

وی افرود: ارزش افزوده دریافتی به نسبت جمعیت کل کشور تقسیم شود در غیر این صورت شکاف طبقاتی موجود در جامعه بیشتر خواهد شد.

چیا صالحی بابامیری نیز گفت: سیاست های شهری وزارت راه و شهرسازی تا به امروز سیاست های درستی نبوده است.

شهردار سقز با بیان اینکه نگرش در عدالت فضایی باید بیشتر شود، گفت: باید به شهر ها و روستاهای اطراف آن توجه ویژه ای شود تا مهاجرت به شهر ها انجام نشود و مناطق حاشیه بوجود نیاید.