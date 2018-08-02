مجتمع های گلخانه ای در قزوین توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جلسه ساماندهی و بررسی گلخانه های استان که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی از مسائل مهمی است که باید متولیان امر با اتخاذ راه حلهای منطقی و بکارگیری روش های نوین در کشاورزی از جمله کشت گلخانه ای به این نیازها گاسخ دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: اولویت تسهیلات یارانه ای در بخش کشاورزی با متقاضیان ایجاد واحدهای گلخانه ای است و در این بخش حمایت های لازم صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: کشت گلخانه ای از کارهای موثر در مدیریت منابع ابی و افزایش بهره وری در تولید است.

حبیبی یادآورشد: توجه به صادرات محصولات گلخانه ای در استان باید در اولویت قرار گیرد تا هزینه های تولید هم کاهش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین افزود: توسعه گلخانه ها در کنار اجرای روش های مدرن آبیاری از اولویت های مهم استان در حوزه کشاورزی است.

حبیبی گفت: با توجه به کم آبی و خشکسالی متوالی در سالهای اخیر لازم است کشت محصولات صیفی و سبزیجات را که آب زیادی مصرف می کنند به گلخانه ها منتقل کنیم.

وی با اعلام ارائه تسهیلات و مشوق های لازم در توسعه گلخانه ها اظهارداشت: فرمانداران باید در کوتاهترین زمان مجوزهای مربوط به احداث گلخانه ها را بدون اتلاف وقت به متقاضیان صادر کنند تا آنها بتوانند از تسهیلات پیش بینی شده استفاده کنند.

حبیبی بیان کرد: فرمانداران گزارشی از وضعیت متقاضیان احداث گلخانه ها در شهرستان خود به دفتر جذب سرمایه گذاری استان ارائه کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین یادآورشد: ۱۱۵ پروانه فعالیت در حوزه گلخانه ها در استان صادر شده و ۸۶ مورد آنها فعالند که از این تعداد ۶۶ واحد در بخش صیفی و سبزیجات اشتغال دارند.