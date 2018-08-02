پشت پرده حضور دژاگه و شجاعی در تراکتور/ تقویت جبهه مخالف برانکو!

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی و اشکان دژاگه دو بازیکن خوب و تاثیرگذار تیم ملی فوتبال ایران که به همراه این تیم در بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی نیز حضور داشتند، در تصمیمی عجیب به تیم تراکتورسازی پیوستند تا فصل هجدهم لیگ برتر را در این تیم سپری کنند.

این اتفاق هر چند برای تیم تبریزی بسیار خوب و تاثیرگذار خواهد بود اما پرسش هایی را در مورد دلایل اتخاذ این تصمیم از سوی شجاعی و دژاگه مطرح می کند. خصوصا اینکه این دو بازیکن پا به سن گذاشته قراردادی سه ساله را با تراکتورسازی امضا کرده اند که خود جای سوال و ابهام دارد.

شجاعی و دژاگه به تیمی رفته اند که مالک آن در سالهای اخیر حمایت خوبی از تیم ملی ایران داشته و هواپیمای اختصاصی تیم ملی را نیز در اختیار شاگردان کی‌روش گذاشته که سرمربی تیم ملی از وی تشکر هم کرده بود.

دو کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در حالی راهی لیگ ایران شده اند که بعد از حضور در جام جهانی انتظار می رفت راهی تیم های بهتر از فصول قبل خود شوند. یا حتی اگر به تیم های اروپایی خوب نمی رفتند در لیگ کشورهای اطراف خصوصا قطر به فوتبال خود ادامه دهند. چرا که بازیکنان ضعیف تر و کم تجربه تر از این دو راهی تیم های خارجی شدند.

پرسش اصلی اینجاست که چرا مسعود شجاعی و اشکان دژاگه در سال منتهی به جام ملت های آسیا راهی لیگ ایران شده اند؟ این دو درحالی به تیم تراکتورسازی پیوسته اند که کی روش همواره بر حضور بازیکنان در تیم های بین المللی برای آمادگی بالاتر تاکید داشت.

پرسش اینجاست که آیا شجاعی و دژاگه که رابطه بسیار نزدیکی - به عنوان کاپیتان های تیم ملی - با کی روش دارند، برای انتخاب تیم فصل آینده خود با سرمربی تیم ملی مشورت نکرده اند؟ اگر پاسخ مثبت است آیا کی روش به آنها پیشنهاد کرده که به لیگ ایران بروند؟

با توجه به اینکه کی روش قبل از جام جهانی تاکید کرده بود وضعیت بدنی بازیکنان داخلی با بازیکنان شاغل در خارج تفاوت دارد و همین امر عاملی برای درگیری بین او و برانکو شد، آیا بازهم سرمربی تیم ملی به این دو مشورت داده که به تیم تراکتورسازی بروند؟

به نظر می رسد دلایلی غیر از یک انتخاب ساده در انتقال مسعود شجاعی و اشکان دژاگه تاثیرگذار بوده است. با حضور این دو تراکتورسازی جان تازه ای خواهد گرفت و به یک رقیب جدی برای پرسپولیس و سایر مدعیان قهرمانی تبدیل خواهد شد.

برانکو که دو فصل پیاپی تیمش را قهرمان لیگ برتر کرده است و محبوبیت زیادی بین هواداران پرسپولیس پیدا کرده و حتی از او به عنوان گزینه جانشینی کی روش در تیم ملی هم نام برده شد، حالا جبهه روبروی خود را قویتر از قبل می بیند.

کاپیتان های تیم ملی در تیمی بازی می کنند که مالکش رابطه خوبی با فدراسیون فوتبال و تیم ملی دارد و شاید همین اتفاق بتواند به حضور بهتری تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا کمک کند و شجاعی و دژاگه هم جزو مردان اصلی کی روش در جام ملت ها باشند.

آنچه مشخص است این دو بازیکن با انتخاب یک سرمربی خارجی راهی تراکتورسازی شده اند و حالا می توانند عصای دست توشاک و تراکتورسازی باشند و کمک کنند که این تیم پرطرفدار به عنوان قهرمانی در لیگ هجدهم دست پیدا کند.