تغییر ساختاری استانها از الزامات توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان اظهارداشت: اگر نتوانیم بحث مشوق ها، معافیت های مالیاتی و درآمد به همراه هزینه ها را منطقه ای کنیم مدیریت کشور با افزایش جمعیت کار سختی خواهد بود.

وی ادامه داد: برای رسیدن به توسعه به خصوص توسعه پایدار ضرورت دارد شرح وظایف و اختیارات در ساختارهای منطقه ای تغییر جدی داشته باشد.

حسینی با بیان اینکه آذربایجان غربی قابلیت مدیریت تامین کالا و خدمات و بخشی از امورات صادراتی را دارد گفت: آذربایجان غربی قابلیت مدیریت تامین کالا و خدمات و بخشی از امورات صادراتی را در شرایط خاص دارد و روز به روز این امر در حال تکمیل و تقویت ظرفیت است.

معاون معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: در آذربایجان غربی ۵ پایانه مرزی وجود دارد که قابلیت مدیریت ، تامین کالا و خدمات و بخشی از امورات صادراتی را در شرایط خاص دارا می باشد و این ظرفیت را دارند که تکمیل و توسعه یابند.

وی افزود: آنچه در آذربایجان غربی و توسعه پایدار بخش اقتصادی آن بیش از هر چیزی نیاز است داشتن اختیارات خاص است که بتواند این ماموریت را برای کل کشور و یا بخشی از آن انجام داده تا بخشی از معضلات و چالش های اقتصادی از این طریق حل و فصل شود.

حسینی با بیان اینکه برای توسعه منطقه ای، موضوعات کسب و کار و تجارت فرا مرزی باید در مرحله نخست چند شاه بیت و پیشراه های اقتصادی در نظر گرفته شود، گفت: اعتقاد به خدمت برای مردم و تیمی و سیستمی کار کردن ، تغییر در ساختار و نحوه عملکرد در منطقه از جمله این راهها است.