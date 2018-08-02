به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از امضای اسناد الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری اتحادیه جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) پیرامون آثار این الحاق گفت: ایران با امضای این اسناد رسما به این توافقنامه پیوست. همکاری های ایران و آ سه آن از این پس بیش از پیش امکان پذیر می شود؛ اگر چه ایران در گذشته نیز با کشورهای آسه آن همکاری خوبی داشته است. اما از این پس این امکان برای ایران فراهم می شود تا به عنوان یک کشور مهم در منطقه به پنجمین قدرت اقتصادی دنیا و همچنین بلوک اقتصادی مهم منطقه جنوب شرق اسیا با تجربه ای موفق، نزدیکتر شود.

وی افزود: از این فرصت همچنین برای دیدارهای دوجانبه متعدد درحاشیه اجلاس وزیران امورخارجه آسه‌آن استفاده شد. امروز ملاقات های خوبی با کشورهای میهمان و طرف گفت وگو با آسه‌آن داشتم و با تعدادی دیگر نیز دیدار خواهم داشت.

وزیر امورخارجه تاکید کرد: از فرصت این دیدارها برای شرح وضعیت کنونی، خروج آمریکا از برجام و فشارهای غیرقانونی که آمریکا بر اعضای سازمان ملل می آورد تا با قطعنامه های سازمان ملل مقابله کند، استفاده شد و حضور در این اجلاس همچنین فرصتی برای بحث در مورد نحوه گسترش روابط دو جانبه ایران با این کشورها بود. نکته بسیار مهم در تمام دیدارهایی که با نخست وزیر سنگاپور و تمام وزیران امورخارجه داشتم این بود که همگی بر عزم خود برای حفظ برجام و استفاده از راهکارهای نوآورانه برای ادامه گسترش روابط اقتصادی خود با ایران تاکید کردند.

ظریف با بیان اینکه آسه آن امسال دو شعار مقاومت و نوآوری دارد، تصریح کرد: هر دو این شعارها در شرایط کنونی ما بسیار مهم است و نشان دهنده این واقعیت است که سیاست های یکجانبه گرایانه که مغایر با نظم بین المللی است کشورها را ناگزیر کرده تا اقدامات مرتبط با مقام سازی برای مقابله با این گونه سیاست ها را مورد پیگیری قرار دهند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت: ما این واقعیت را در سراسر جهان و در روابط دو جانبه مشاهده کردیم که به دو عنصر مقاومت و نوآوری بسیار نیازمندیم و کشورهای دیگر با همین سیاست ها امور را دنبال می کنند و وزیر امورخارجه ژاپن نیز امروز در دیدار دوجانبه برهمین موضوع تاکید داشت.

وزیر امور خارجع کشورمان دربخش دیگری از سخنان خود، تاکید کرد: باتوجه به نزدیک شدن اجرای اولین گروه از تحریم های آمریکا مجموعه ای از کشورها در تمام قاره های مختلف دنیا این آمادگی را دارند که در رویارویی با این تحریم ها روش هایی را پیدا کنند که بتوانند در مقابل با فشارهای آمریکا مقاوم باشند و از نوآوری ها برای ادامه سیاست های خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تمام مقام های ارشد طرف گفتگو با ایران منافع خود را در حفظ برجام و تداوم روابط و گسترش روابط با ایران می دانند، عنوان کرد: تمام کشورهایی که با مسئولان آن دیدار و گفت وگو داشتم بر حفظ استقلال خود از سیاست های آمریکا در مورد برجام و حفظ آن به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک تاکید دارند.

ظریف ادامه داد: نکته قابل توجه بحث فشارهای امریکا بر بخش خصوصی است که دولت ها ابزاری برای کنترل بخش خصوصی یا ندارند و یا محدود است و لذا باید ایران و کشورهای دیگر بخش های خصوصی را توانمند کنند تا بتوانند برای ادامه و گسترش روابط با ایران تصمیم بگیرند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در خصوص احتمال دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا در سنگاپور، تاکید کرد: هیچ برنامه ای برای دیدار با مایک پمپئو در حاشیه این اجلاس وجود ندارد و قرار نیست دیداری باشد. دیدار با آمریکا کم نداشتیم، شاید دوسال بیشترین دیدار را با آمریکایی ها داشتیم، اما دولت کنونی نشان داده که به تعهدات خود پایبند نیست و دیدار برای دیدار معنا ندارد و آمریکاییها باید نشان دهند که دیدارها به توافقی منجر می شود که این توافق ها رعایت می شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین بی اعتمادی نسبت به تعهد آمریکا واقعیتی است که نه فقط در ایران بلکه درهمه دنیا وجود دارد و نکته دوم این است که اعتیاد آمریکا به تحریم است. آمریکا امروز دو وزیر یک کشور متحد خود در ناتو را تحریم کرده که دخالت در امور داخلی این کشور است و نشان دهنده این واقعیت است که دولت کنونی آمریکا هیچ حدودی برای سیاست های غیرقانونی خود و اعتیاد به تحریم نمی شناسد.

ظریف تاکید کرد: همه دنیا به این نتیجه باید برسند که باید برخورد جمعی با این گونه سیاست ها انجام شود.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در شرایطی هستیم که حتی متحدان آمریکا نمی توانند به تعهدات آمریکا اعتماد کنند، اظهار داشت: خروج آمریکا از پیمان های پاریس، نفتا، تی پی پی همه اینها مجموعا شرایطی را ایجاد کرده که بیانگر این موضوع است که امریکا باید این آمادگی را داشته باشد که اولا براساس احترام گفت وگو کند و ثانیا اینکه فشار و گفت وگو دو عنصر غیرقابل جمع هستند.

وی در پایان گفت: آمریکا باید یکی را انتخاب کند و باید نشان دهد که به نتیجه گفتگو پایبند است اما تاکنون نشان داده که به نتایج پایبند نیست. بنابراین اینها موانع عمده ای است که بیانگر آن است که اظهارات اخیر آمریکا بیشتر شبیه یک نمایش تبلیغاتی بوده تا یک حرکت سیاسی باشد.