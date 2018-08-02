به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام امروز در نشست مشاوران جوان دستگاه های اجرایی گفت: انتصاب مشاوران جوان کار بسیار خوب و زیبایی است که این انگاره ایجاد شود که جوانان باید در صحنه حضور داشته باشند.

وی افزود: تا مدیران به توانمندی جوانان باور نداشته باشد حتی اگر با اجبار آنان را وارد کار کنیم ممکن نیست که بازخورد و عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به اینکه اگر به جوانان اعتماد کنیم ضرر نخواهیم کرد و باید به خلاقیت و توانمندی جوانان ایمان بیاوریم، گفت: جوانان خالق شور و امید در جامعه هستند.

درویشی بیان داشت: دست هایی خواسته و نا خواسته ای به دنبال نا امید کردن جامعه هستند.

معاون استانداری ایلام تاکید کرد: توجه به کادرسازی در مقوله جوانان حائز اهمیت است چراکه نهاد سازی و شبکه سازی یکی از نیازهای امروز جامعه است.

وی افزود: کار جمعی نیاز به توافق و گفتگو دارد و باید به نقطه اشتراک و توافق دست یابیم که بتوانیم مشکلات را حل کنیم و تا به نقطه اشتراک نرسیم توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد.

درویشی اظهار داشت: جوانان قوه خلاقیت خود را در حل مسائل جامعه از جمله مشکلات حوزه اقتصادی بکار بیاندازند.

وی گفت: ظرفیت و زمینه در استان وجود دارد و باید از این ظرفیت ها استفاده کرد و جوانان می توانند با ارائه طرح های نو به اشتغال زایی کمک کنند.

معاون استانداری ایلام بیان داشت: درحوزه اقتصادی استانداری یک کمیته نظارت بر طرح های اتشغال زایی تشکیل شده و به دنبال کیفی کردن ارائه تسهیلات به طرح ها هستیم.