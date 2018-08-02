راه روستای سیل زده «جیلزجند» فیروزکوه بازگشایی شد

مهدی یوسفی جمارانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وقوع سیل ظهر امروز در روستای «جیلزجند» فیروزکوه اظهار داشت: به محض وقوع سیلاب در فیروزکوه گروه های مدیریت بحران و دستگاه های عضو این ستاد به حالت آماده باش درآمده و به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: بارش های روز گذشته سبب وقوع این حادثه شد و در اولین لحظات وقوع حادثه جاده روستا که در مسیر مکان گردشگری « تنگه واشی» است، مسدود شد، اما اکنون راه روستایی با تلاش عوامل راهداری و نیز ماموران پلیس راه بازگشایی شده است.

فرماندار فیروزکوه با بیان این که تمام عوامل امدادی و دستگاه های خدمات رسان از روز گذشته در منطقه سیل زده حضور دارند، گفت: امدادرسانی تا عادی شدن شرایط همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به شرایط جوی و احتمال وقوع سیل شدیدتر در منطقه به مسافران توصیه کرد، از سفر به این منطقه خودداری کنند.

بر اساس اعلام اورژانس، سیل در فیروزکوه سبب مصدومیت ۴ نفر از هموطنان شد، که به سرعت با حضور عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.