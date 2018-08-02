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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۰۹

فرماندار فیروزکوه:

راه روستای سیل زده «جیلزجند» فیروزکوه بازگشایی شد

راه روستای سیل زده «جیلزجند» فیروزکوه بازگشایی شد

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه از بازگشایی راه روستای سیل زده «جیلزجند» که در اثر وقوع سیل مسدود شده بود، خبر داد.

مهدی یوسفی جمارانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وقوع سیل ظهر امروز در روستای «جیلزجند» فیروزکوه اظهار داشت: به محض وقوع سیلاب در فیروزکوه گروه های مدیریت بحران و دستگاه های عضو این ستاد به حالت آماده باش درآمده و به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: بارش های روز گذشته سبب وقوع این حادثه شد و در اولین لحظات وقوع حادثه جاده روستا که در مسیر مکان گردشگری « تنگه واشی» است، مسدود شد، اما اکنون راه روستایی با تلاش عوامل راهداری و نیز ماموران پلیس راه بازگشایی شده است.

فرماندار فیروزکوه با بیان این که تمام عوامل امدادی و دستگاه های خدمات رسان از روز گذشته در منطقه سیل زده حضور دارند، گفت: امدادرسانی تا عادی شدن شرایط همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به شرایط جوی و احتمال وقوع سیل شدیدتر در منطقه به مسافران توصیه کرد، از سفر به این منطقه خودداری کنند.

بر اساس اعلام اورژانس، سیل در فیروزکوه سبب مصدومیت ۴ نفر از هموطنان شد، که به سرعت با حضور عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 4364183

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