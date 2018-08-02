هشدار به داوطلبان کنکور درباره مشاوره های غلط در انتخاب رشته

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس گزارش های رسیده به سازمان سنجش کشور، برخی موسسات و مشاوران با ارائه اطلاعات ناقص به دلیل آگاهی کامل از محتویات کارنامه به داوطلبان کنکور مشاوره غلط ارائه می دهند.

وی با اشاره به یکی از این نمونه های مشاوره غیر واقعی گفت: یکی از این نمونه ها که طی روزهای گذشته در فضای مجازی پخش شده است، عبارت است از «سازمان سنجش، رتبه های ایثارگران با رتبه های مناطق یک و دو و سه را جمع کرده و رتبه ها نامناسب به نظر می رسد و رتبه های هفت هزار کارنامه در انتخاب رشته، دو هزار و ۵۰۰ لحاظ می شود».

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: این مطالب و مطالب مشابه آن نادرست بوده و با توجه به تعداد اندک داوطلبان سهمیه ایثارگران که رتبه منطقه ای هم گرفته اند، در رتبه داوطلبان اختلاف قابل توجهی ایجاد نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه توصیه می شود داوطلبان درباره کارنامه منتشره و انتخاب رشته به مواردی که اعلام می شود دقت کنند، خاطرنشان کرد: چند موضوع مهم در این زمینه باید مورد توجه داوطلبان قرار گیرد.

توکلی تصریح کرد: با توجه به انتشار پاسخ نامه و کلید نهایی سوالات آزمون در سایت سازمان سنجش، داوطلبان کنکور ۹۷ می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به مشاهده پاسخ نامه و کلید نهایی به محاسبه دستی و نمرات خام دست یابند.

وی افزود: براساس مندرجات کارنامه و رتبه و نمره نهایی زیرگروه ارائه شده در کارنامه، انتخاب رشته کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: داوطلبان جهت آگاهی از شانس قبولی خود در دانشگاه مورد نظرشان می توانند از سامانه انتخاب رشته مجازی که از روز شنبه ۱۳ مرداد در سایت سازمان سنجش فعال خواهد شد استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات نادرست موجب گمراهی داوطلبان کنکور می شود، یادآور شد: در تبلیغات برخی از موسسات در صدا و سیما نسبت به اعلام قبولی افرادی با رتبه های بالا (از نظر عددی بالای دو هزار) در دانشگاه های معتبر اشاره می شود که براساس بررسی های انجام شده در سازمان سنجش، موارد اعلام شده مربوط به رشته های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است که عملاً رتبه و نمره کنکور در پذیرش آنها ملاک عمل نیست.

توکلی خاطرنشان کرد: این نوع پذیرش مربوط به موسسات غیر انتفاعی، پیام نور و پردیس های خودگردان غیر پزشکی دانشگاه ها است.

وی افزود: این اطلاعات ناقص باعث اشتباه در انتخاب رشته و سوق داوطلبان به این موسسات و نوعی سوءاستفاده مالی است.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: به داوطلبان توصیه اکید می شود که جهت انتخاب رشته صحیح صرفا به مطالبی که رسما از طریق سایت سازمان سنجش منتشر شده و همچنین راهنمای انتخاب رشته مجازی توجه کنند.

وی گفت: هرگونه مطالب منتشره در کانال ها و شبکه های اجتماعی و منابع غیر رسمی مورد تأیید سازمان سنجش نیست.