دالایی لاما اسلام را از اتهام خشونت طلبی مبرا دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معنوی بودائیان تبت طی یک مصاحبه با روزنامه کومسومولسکایا پراودا در پاسخ به این پرسش که آیا در آینده نیز تنش و جنگ براساس برخورد تمدنها ادامه پیدا می کند یا می توان از آن جلوگیری کرد گفت: در گذشته برخوردی میان غرب و اسلام وجود داشته اما این برخورد مورد اغراق قرار گرفته است و مسلمانهایی که آنها را تروریست توصیف می کنند تعداد بسیار معدودی را تشکیل داده اند که نمی توان جهان اسلام و مسلمانان جهان را به آنها نسبت داد.

دالایی لاما تصریح کرد: پیروانی که در ارائه آموزه های حقیقی دین خود بسیار ضعیف عمل می کنند در میان ادیان مسیحیت، بودیسم و هندوئیسم نیز وجود دارند.

رهبر معنوی بودائیان تبت درباره ادامه تعیین دالایی لاما یا از بین رفتن این سنت پس از مرگ چهاردهمین دالایی لاما گفت: این امر به مردم تبت بستگی دارد اما تجسد جسمانی دالایی لامای آینده رهبری یک قدرت سیاسی را در پی نخواهد داشت.

دالایی لاما همچنین طی یک سخنرانی که این هفته درهندوستان داشت گفت: یافتن دالایی لامای پانزدهم موضوع اصلی مردم تبت نیست بلکه مسئله اصلی مشکلات تبت است که علی رغم پیشرفت در برخی عرصه ها هنوز هم این منطقه از آزادی سیاسی برخوردار نیست.

تنزین گیاتسو در سن 5 سالگی به عنوان دالایی لامای چهاردهم تبت منصوب شد و در سن 15 سالگی رهبری تبت را برعهده گرفت. وی در سال 1959 پس از اشغال نظامی تبت به دنبال یک قیام ناموفق به هندوستان متواری شد. تلاشهای غیر خشونت آمیز وی در راه حفظ فرهنگ تبت و آزادی این منطقه جایزه نوبل سال 1989 را برای او به همراه داشت.