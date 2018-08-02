به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی راهآهن همدان - ملایر عصر پنجشنبه و با حضور وزیر راه و شهرسازی در همدان آغاز شد.
راهآهن همدان- ملایر به طول ۷۰ کیلومتر و با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان کلنگزنی شده است.
قطعه یک از ایستگاه همدان - ملایر آغاز و پس از عبور از ایستگاههای گل کهریز، طاسبندی و کهریز به ایستگاه ملایر منتهی میشود.
این مسیر در ادامه با عبور از شهرهای کنگاور، صحنه، کرمانشاه، اسلام آباد غرب، گیلان غرب، قصر شیرین، نهایتا به مرز خسروی متصل می شود و پس از آن از طریق خانقین، بغداد، موصل، قامشلی، دیرالزور، رقه و حلب به بندر لاذقیه در مدیترانه ختم می شود.
راه آهن همدان - ملایر به دلیل کاهش مسیر حدفاصل تهران تا ملایر نسبت به مسیر فعلی تهران - قم - اراک - ملایر جایگزینی مناسب برای ترانزیت کالا و مسافر بین تهران و ملایر است.
راهاندازی این مسیر در رشد و توسعه ریلی همدان تاثیر بسزایی خواهد داشت.
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