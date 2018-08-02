نیروهای یمنی موشک بالستیک به جنوب عربستان شلیک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش یمن یک فروند موشک زلزال ۱ به سمت نیروهای تحت رهبری عربستان در گذرگاه علب واقع در منطقه عسیر شلیک کردند.

به فاصله چند دقیقه از این حمله موشکی، ارتش یمن نیز به شدت مواضع این نظامیان را در منطقه مذکور هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد.

عربستان از فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.