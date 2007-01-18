جدال ایران و آمریکا در فینال وزن 55 کیلوگرم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای وزن 55 کیلوگرم بیست و هفتمین دوره مسابقات کشتی جام تختی که از صبح امروز در بندرعباس آغاز شده بود با راهیابی محمد رضایی از ایران و هنری سوجودو از آمریکا به دیدارنهایی پیگیری شد.
رضایی که مدال طلای جوانان جهان را در کارنامه خود دارد در دیدار نیمه نهایی توانست با نتیجه 5 بر 4 هادی حاجیان قهرمان دوره گذشته جام تختی را از پیش رو بردارد و به فینال برسد.
در دیگر دیدار نیمه نهایی وزن 55 کیلوگرم نیز هنری سوجودو، پدیده جوان تیم ملی کشتی آمریکا با نتیجه 8 بر یک حسن بهادر از ایران را شکست داد و حریف رضایی در دیدار نهایی شد.
مسابقه نهایی وزن 55 کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی عصر امروز در سالن کشتی مجموعه ورزشی تختی بندرعباس برگزار خواهد شد.
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