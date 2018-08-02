به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: گلستان عقب ماندگی‌های خود را با برنامه‌های استراتژیک و پروژه‌های محوری جبران می‌کند و امروز با حضور وزیر نیرو از چند پروژه محوری در استان بازدید کردیم.

وی افزود: قرارداد پروژه راه آهن گرگان - مشهد امضا شده و در انتظار بانک عامل هستیم، لایحه منطقه آزاد اینچه برون هم در کمیسیون تصویب شده و امیدواریم در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد.

استاندار گلستان با بیان اینکه با سالی هزار میلیارد تومان اعتبار اتفاقی در استان رخ نمی‌دهد و به سمت سرمایه گذاران رفته‌ایم، اظهار کرد: گلستان از لحاظ اقتصادی استان بیست و دوم کشور است اما با پرداخت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی، رتبه پنجم کشور را در این بخش در اختیار داریم.

هاشمی تصریح کرد: امسال در حوزه سرمایه گذاری هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌ها انجام می‌شود و تمام این تلاش‌ها برای توسعه پایدار اشتغال در گلستان است.

وی یادآور شد: امسال سهمیه ایجاد اشتغال استان ۲۰ هزار مورد بوده اما هدف گذاری ما ایجاد ۳۰ هزار شغل است.