پروژه راه آهن همدان- سنندج با پیشرفت خوبی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید از پروژه راه آهن همدان- سنندج در منطقه قروه به سفر یک روزه خود در کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: در این روز از پروژه های مهم حوزه حمل و نقل، توسعه ریلی و جاده ای و بازآفرینی شهری در کردستان بازدیدی داشتیم و شاهد بودیم که طرح های خوبی در این استان در حال کار است.

وی با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی در حوزه راه در استان در حال رخ دادن است، تصریح کرد: یکی از همین اتفاقات پروژه راه آهن همدان- سنندج است که در سه قطعه در حال اجرا بوده و در حال حاضر یک قطعه از نظر زیرسازی تکمیل شده و مابقی هم با پیشرفت های خوبی روبرو هستند.

وزیر راه و شهرسازی نکته مهم در پروژه راه آهن را مربوط به تغییر محل ایستگاه آن دانست و گفت: در طراحی قبلی این ایستگاه در صلوات آباد تعیین شده بود که بیش از ۲۰ کیلومتر تا سنندج فاصله داشت لذا برای رفاه حال مردم تصمیم به برگرداندن ایستگاه در دل شهر گرفته شد.

عباس آخوندی به اضافه شدن ۴۵ کیلومتر به محل ایستگاه راه آهن با حدود ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه با این تغییر مکان صورت گرفته، اشاره کرد.

به گفته وی در حمل و نقل جاده ای در کریدور شمال- جنوب ۳۲۰ کیلومتر بزرگراه در دست ساخت داریم که ۱۴۰ کیلومتر زیر بار رفته و ۸۰ کیلومتر دیگر هم در حال تکمیل شدن است تا به زیربار برود و این اتفاق بزرگی برای کردستان خواهد بود.

آخوندی همچنین به بخش شرقی و غربی از همدان به سنندج و سنندج به مریوان اشاره کرد و گفت: در این حوزه حدود ۲۰ کیلومتر در جاده صلوات آباد به سنندج را داریم که در حال چهار بانده شدن است و این یکی از آرزوهای مردم این منطقه بود که در حال اجراست.

وی به حوزه بازآفرینی شهری در بحث اسکان های غیررسمی در تمامی مناطق استان پرداخت و تصریح کرد: در این زمینه طرح بازآفرینی شهری تهیه و خدمات لازم ارائه خواهد شد و همچنین برای خدمات فرهنگی و آموزشی و بهداشتی هم طرح هایی در دست کار قرار دارد.

آخوندی در ادامه از دو پروژه مهم و طراز یک در سنندج گفت. پروژه محور آغه زمان در سنندج که که به گفته وزیر راه و شهرسازی هویت اصلی سنندج را باز می گرداند و اضافه بر این که بازآفرینی در سنندج است یک ثروت از لحاظ توریست و گردشگری هم خواهد بود و این نوعی برگشت به معماری اصیل سنندج خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که در خصوص وضعیت راه های روستایی چه برنامه هایی در دست کار است، بیان کرد: در این زمینه تلاش می شود با پیگیری لازم اعتبارات مناسبی در نظر گرفته شده و در رفع مشکلات موجود اقدامی صورت گیرد.