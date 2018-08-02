به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پیش از آغاز این مسابقه ظرفیت هواداران استقلالی حاضر در استادیوم فولادشهر اصفهان تکمیل شد و از یک ساعت مانده به آغاز مسابقه صندلی ها پر شد.

استقبال چندان مناسبی از سوی هواداران ذوب‌آهن از این بازی به عمل نیامده بود و جایگاه هواداران ذوب‌آهن تا دقایقی مانده به آغاز مسابقه باز شد.

درهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای ورود تماشاگران از ساعت ۱۷ امروز باز شد و همزمان هواداران دو تیم وارد جایگاه مخصوص به خود شدند.

قیمت بلیت این بازی برای جایگاه عادی ۱۰ هزار تومان و برای جایگاه ویژه ۲۵ هزار تومان تعیین شده که نسبت به فصل گذشته لیگ برتر اندکی افزایش یافته است.

نکته جالب اینکه به نظر می‌رسید با توجه به قیمت بالای بلیط این مسابقه، استقبال چندانی از بازی به عمل نیامده است.

هواداران استقلال به صورت ویژه در این بازی به تشویق بازیکنان خود می‌پرداختند.

رشید مظاهری، دروازه‌بان ذوب‌آهن ساعت ۱۹:۵۱ بازی وارد زمین شد و مشغول گرم کردن شد. دقایقی بعد از آن نیز سایر بازیکنان ذوب‌آهن وارد زمین شدند و مشغول گرم کردن شدند.

بازیکنان ذوب‌آهن به محض ورود به زمین، حلقه اتحاد تشکیل دادند.

استقلالی‌ها نیز از ساعت ۱۹:۵۵ وارد زمین شدند و مشغول گرم کردن شدند.

ذوبی‌ها هنگام ورود به زمین با تعداد قابل توجهی از بازیکنان جوان خود مشغول گرم کردن شدند و تمام ترکیب ۱۸ نفره تیم ذوب‌آهن قبل از مسابقه مشغول گرم کردن بودند.

یک ساعت مانده به آغاز بازی، هواداران استقلالی مستقر شده در پشت نیمکت تیم استقلال با یکدیگر درگیر شدند که این موضوع با دخالت یگان ویژه حل شد.

یک جیمی جامپ پیش از آغاز مسابقه وارد زمین شد و با دخالت به موقع مأموران یگان ویژه به بیرون زمین هدایت شد.

این بازی از ساعت ۲۰:۴۵ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز می‌شود.