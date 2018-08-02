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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۳۵

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ورود گرد وغبار به این استان، گفت: کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد.

وی بیان کرد:  آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از سطح منطقه است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.

وی عنوان کرد: برای بعدازظهر جمعه رگبار پراکنده در برخی نقاط خصوصا ارتفاعات استان پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: همچنین طی ۲۴ ساعت آینده غبار رقیق در برخی مناطق استان انتظار می رود

کد مطلب 4364254

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