شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد.

وی بیان کرد: آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از سطح منطقه است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.

وی عنوان کرد: برای بعدازظهر جمعه رگبار پراکنده در برخی نقاط خصوصا ارتفاعات استان پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: همچنین طی ۲۴ ساعت آینده غبار رقیق در برخی مناطق استان انتظار می رود