به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار استقلال تهران و ذوبآهن اصفهان در چارچوب رقابتهای هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاهای کشور به شرح زیر است:
به دلیل صرفهجویی در مصرف برق، دو تیم پیش از آغاز مسابقه زیر نور نیمی از ظرفیت پروژکتورهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان تمرین کردند.
جایگاه هواداران استقلال تهران از نزدیک به یک ساعت مانده به آغاز مسابقه پر شد و بقیه هواداران استقاللی مجبور بودند که در قسمت چمنهای ورزشگاه فولادشهر بازی را تماشا کنند.
وینفرد شفر به محض ورود به زمین مسابقه با پرچم استقلال مورد تشویق ویژه هواداران قرار گرفت.
به دلیل استقبال نهچندان مناسب هواداران دو تیم، بازار سیاه بلیط در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به چشم نمیخورد.
به دلیل مشکل ایجاد شده برای شماره پیراهن میلاد زکیپور و شاهین طاهرخانی که هر دوی آنها با شماره ۱۸ در لیست قرار داشتند، لیست تیم ذوبآهن و استقلال با تأخیر به دست خبرنگاران رسید.
هواداران استقلال هنگام گرم کردن بازیکنان ذوبآهن علیه رشید مظاهری و محسن مسلمان شعار دادند.
وینفرد شفر، سرمربی استقلال در طول گرم کردن بازیکنانش با حالت خاصی در زمین به گردش مشغول بود و با افراد حاضر در کنار زمین خوش و بش میکرد.
شاهین خالدان، قهرمان تنیس اصفهانی در ورزشگاه حاضر بود و بازی را از نزدیک تماشا میکرد.
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