کاهش ۶ درصدی تلفات حوزه درون شهری در گلستان

ایوب شرافتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش ۶ درصدی تلفات حوزه درون شهری در استان گلستان خبر داد و اظهار کرد: در همین حوزه طی چهار ماه نخست امسال ۳۱ نفر از هم استانی‌های ما جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این مدت ۸۸ نفر از هم استانی‌ها و تعدادی از مسافران جان خود را در حوزه برون شهری و پلیس راه از دست دادند.

رئیس پلیس راهور استان گلستان با اشاره به اینکه در چهار ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل در حوزه برون شهری ۱۹ درصد کاهش تلفات داشتیم، گفت: در این مدت در حوزه برون شهری و درون شهری ۱۱۹ نفر جان خود را از دست دادند.

وی تصریح کرد: طی چهار ماه گذشته در حوزه درون شهری هزار و ۳۰۰ نفر و در حوزه برون شهری ۷۲۸ نفر مجروح شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بودیم.

شرافتی اظهار کرد: طبق آماری که توسط اداره کل بهزیستی گلستان اعلام شده ۶۰ درصد از ضایعه نخاعی مجروحان حوادث ترافیکی هستند.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه در حوزه درون شهری و برون شهری به لحاظ زیر ساختی با مشکل مواجه هستیم مردم باید توجه لازم را داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها وارد نشود.

امسال ۳۰۰ هزار راننده در حوزه درون شهری اعمال قانون شدند

رئیس پلیس راهور استان گلستان عدم توجه به جلو و رعایت حق تقدم را جزو عوامل اصلی حوادث ترافیکی اعلام کرد و گفت: اگر رانندگان به این دو موضوع مهم توجه لازم داشته باشند حدود ۷۰ درصد از مشکلات حوادث ترافیکی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حوزه درون شهری ۱۶۵ دوربین نصب شد، یادآورشد: از این تعداد ۶۰ دوربین در مرکز گلستان وجود دارد که پنج مورد آن به صورت هوشمند هستند.

شرافتی با اشاره به اینکه طی چهار ماه امسال ۳۰۰ هزار راننده در حوزه درون شهری اعمال قانون شدند، اظهار کرد: در این مدت بیش از پنج هزار و ۶۱۷ دستگاه موتورسیکلت و دو هزار ۸۱۵ دستگاه خودرو توقیف شد.