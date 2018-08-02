به گزارش خبرنگار مهر، محمود جعفری دهقی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر انجمن ایرانشناسی شعبه شاهرود به میزبانی پژوهشکده خوارزمی این شهر بابیان اینکه در سرزمینی زندگی میکنیم که ازنظر تاریخی و فرهنگی بیشینه هفتهزارساله دارد و باید میراثدار این گنجینه ارزشمند باشیم، ابراز داشت: بهمنظور شناساندن این بیشینه به نسل جدید و معرفی ارزشهای ایران رشتهای به نام ایرانشناسی در دانشگاه تهران تأسیسشده است.
وی بابیان اینکه در رشتههای علوم انسانی با حجم زیادی از فارغالتحصیلان روبرو هستیم که میتوان از فکر و اندیشه آنها استفاده کرد، افزود: با راهاندازی زبانشناسی در دانشگاه درواقع زمینه را برای حضور فرهیختهگان فراهم کردیم تا بتوانیم از ظرفیت ارزشمند علمی آنها به نحوی استفاده کنیم.
فرهیختگان گردانندگان انجمنهای علمی ایران شناسی
استاد دانشگاه تهران بابیان اینکه مرجع صدور مجوز انجمنهای علمی وزارت علوم است و خود این وزارتخانه بر استفاده از فرهیختگان تأکید دارد، ابراز داشت: انجمن علمی ایرانشناسی در تهران تأسیس شد و هر موضوعی که به فرهنگ و تمدن ایران مربوط میشود میتواند در چهارچوب این انجمن وارد شود.
جعفری دهقی بابیان اینکه تأسیس شاخهها و شعبههای انجمن علمی ایرانشناسی در شهرهایی که با استقبال عموم مواجه باشد در دستور کار است، تصریح کرد: یکی از برکات همایش میراث جهانی شاهرود، بسطام و خرقان تأسیس همین انجمن در شاهرود بود که گروهی از فرهیختگان گرداننده آن محسوب میشوند.
وی افزود: در اساسنامه انجمن ایرانشناسی شرح وظایفی ذکرشده است که میتواند امکانات بالقوهای که در سرزمین هست را شناسایی و بر اساس آن پروژههایی را تعریف کند و با حمایتهای نهادهای دولتی و غیردولتی آن طرحها را به ثمر برساند.
شاهرود برخوردار از امکانات بالقوه
استاد دانشگاه تهران بابیان اینکه در شاهرود امکانات بالقوه بسیاری وجود دارد، ابراز داشت: فرهیختگان بسیاری در این شهر ساکن بوده و هستند که احصاء هرکدام از آنها در جای مطلوب خود میتواند در جذب جهانگردان و ایران گردان نقش مؤثر ایفا کند و در رونق اقتصادی و معنوی شهر دارای برکات باشد.
جعفری دهقی در ادامه تصریح کرد: دورههای آموزشی در انجمن ایرانشناسی در حال انجام است که افراد با گذراندن آن دورهها از گواهینامه معتبر علمی برخوردار خواهند شد که این مدرک میتواند برای آنها بسیار پرکاربرد باشد.
وی بابیان اینکه انجمن علمی ایرانشناسی میتواند همایشهای علمی را بهصورت مجزا یا مشترک با سایر نهادهای دیگر برگزار کند، افزود: معرفی شخصیتهای فرهنگی و علمی منطقه که از دیرباز تاکنون نقش مهمی در تعالی فرهنگ منطقه داشتند و اجرای برنامههای بزرگداشت این شخصیتها ازجمله وظایف این انجمن محسوب میشود.
ایده های نو معرفی می شوند
استاد دانشگاه تهران بابیان اینکه انجمن علمی ایرانشناسی میتواند در باب نظریهپردازی افراد جدید و ایدههای نو را معرفی کند، ابراز داشت: چاپ آثار علمی و فرهنگی مردم منطقه و امکان انتشار نشریه علمی و سلسله انتشارات مربوط به انجمن در زمره در دستور کار اساسنامه این انجمنها قرار دارد.
جعفری دهقی اضافه کرد: انجمن علمی ایرانشناسی میتواند با راهاندازی سایت نسبت به جذب افراد اقدام کند و داوطلبان بهعنوان اعضای افتخاری و یا مؤثر در حمایتهای مالی و معنوی این انجمن نقشآفرین باشند.
بنیاد بایزید بسطامی و انجمن علمی ایران شناسی مشخصه فرهنگی شهر
مدیر دفتر انجمن ایران شناسی شعبه شاهرود بابیان اینکه مقرر شد شهرداری بسطام ساختمانی را با امکانات سالن کنفرانس، کلاسهای تدریس و سالن جلسات در اختیار انجمن علمی ایرانشناسی قرار دهد، ابراز داشت: این ساختمان در حال آمادهسازی است که راهاندازی این دفتر قطعاً میتواند منشأ خدمات علمی و فرهنگی مطلوبی برای توسعه اقتصادی شهر قلمداد شود.
مجید پازوکی بابیان اینکه یکی از نیازهای اصلی این ساختمان وجود کتابخانه است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ساخت کتابخانه نیاز به بودجه هنگفتی دارد لذا تجهیز آن توسط انجمن حافظشناسی شعبه شاهرود در دستور کار است کما اینکه مردم نیز میتوانند در این کار خیر سهیم شوند تا این کتابخانه بهعنوان منبعی برای پژوهشگران به شمار رود.
وی بهضرورت راهاندازی بنیاد بایزید بسطامی در شاهرود تأکید کرد و افزود: این بنیاد مشخصه فرهنگی شهر شاهرود است، در شهر خوی زادگاه شمس تبریزی همه مسئولان و مردم دستبهدست هم دادند تا هماکنون بنیاد شمس تبریزی در دنیا بهعنوان مشخصه آذربایجان شرقی بدرخشد و برای آنکه شاهرود مطرح شود و این امکانات و شخصیت بزرگان منطقه که مغفول ماندند باید مورداستفاده قرار گیرد.
