با مشکل نظم تیمی مواجه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر شامگاه پنجشنبه پس از تساوی تیمش در برابر سبزپوشان نصف جهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فکر می‌کنم در این لیگ هم ذوب‌آهن باز در جایگاه بالای جدول حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: هر دو تیم به اندازه کافی شانس برد داشتند. شاید ما با مشکل نظم تیمی مواجه بودیم. در سومین بازی خود با ذوب آهن اولین امتیاز را کسب کردیم و به خاطر بازی خوب ذوب‌آهن به این تیم تبریک می‌گویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران درباره روند این دیدار و وضعیت استقلال توضیح داد: ما سه موقعیت بسیار خوب از دست دادیم اما با آغاز نیمه دوم سیستم خود را عوض کردیم و به همین دلیل توانستیم نتیجه را برگردانیم یکی از مشکلات ما دیر اضافه شدن برخی از بازیکنان به تیم مثل علی کریمی و بازیکن خارجی ما بود.

وی به بازی خوب وریا غفوری اشاره کرد و ادامه داد: وریا غفوری بسیار خوب بازی کرد و شاید اگر به جام‌جهانی می‌رفت همین نمایش را از خود ایفا به جا می‌گذاشت.

شفر در واکنش به اعتراض خبرنگاران بخاطر شرکت نکردن در نشست خبری پیش از بازی افزود: ما در این شهر بسیار خوشحالیم و دوستان بسیار خوبی نیز داریم و من قول می دهم که در کنفرانس ‌های بعدی در اصفهان شرکت کنم.