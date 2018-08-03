همه باید برای ایجاد ثبات در بازار تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قم که عصر پنج‌شنبه با حضور تعدادی از مدیران قم در سالن استانداری برگزار شد با اشاره به وضعیت نابسامانی اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، گفت: فضا و شرایط موجود واقعی نیست و فعل و انفعالات بازار نشان از برنامه‌ریزی‌های قبلی دارد و عواملی هم نابسامانی اقتصادی را در فضای مجازی و غیر واقعی شکل می‌دهند و جریان سازی می‌کنند.

وی تأکید کرد: با کنار هم قرار دادن مباحث مختلف متوجه می‌شویم که شرایط غیرطبیعی است و بخش عمده آن فضاسازی ذهنی و التهاب زایی است مانند اینکه مردم خرید اضافی و بیش از نیاز واقعی خود دارند و با تقاضای بیش از حد نرمال قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

استاندار قم با تأکید بر این‌که باید تلاش کرد تا بازار شکل واقعی به خود بگیرد، خطاب به مسئولان استان بیان کرد: مهم این است که اتحاد و انسجام میان دستگاه‌های مختلف اعم از اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، جهاد کشاورزی و هر دستگاهی که به نوعی در این مسیر کار می‌کنند بیش از پیش تقویت شده و ارتباط قوی داشته باشند.

وی با بیان اینکه دشمن با استفاده از جنگ روانی این وضعیت را به وجود آورده است، گفت: مدیران هم باید مراقبت کنند که دنباله‌روی این موج روانی نباشند واقعیت بازار را دربیاوریم، آسیب‌شناسی کنیم و بر اساس آن عملی انجام دهیم که این وضعیت را خنثی کند.



صادقی تأکید کرد: در صورت شناسایی فوراً باید با عواملی که قصد بر هم زدن نظم بازار و یا اختلال در آن را دارند در قالب تعزیرات برخورد شود.

وی اظهار داشت: اتاق اصناف به دلیل جایگاهی که دارد کمک‌های خوبی می‌تواند به آرام‌سازی و تعدیل باز کند که باید با یک برنامه‌ریزی قوی‌تری در صحنه حضور داشته باشند.

استاندار قم گفت: اصناف می‌تواند با برخورد با صنوف از امکانات و اختیاراتی که دارد استفاده کند و اصنافی که در مسیر دیگری حرکت می‌کنند به راه واقعی برگرداند و آموزش‌ها و توجیه‌های لازم را بین دست اندرکاران این بازار داشته باشد زیرا گاهی گمان می‌کنیم که عمل ما مانند ذخیره‌سازی کالاها خیلی در وضعیت بازار تأثیرگذار نیست که با فرهنگ‌سازی و توجیه مردم و فروشندگان می‌توان از تزلزل در بازار جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت و معدن و تجارت نیز باید نظارت و کمک را باهم داشته باشد، گفت: ما به مدیران استان اعتماد داریم و سؤال و نظارت ما به دلیل تقویت کارکردها و تقویت بنیه کاری انجام می‌گیرد.

صادقی با بیان اینکه با وجود همه این شرایط کمبودی در کشور نیست و وضعیت بازار مانند گذشته است، گفت: ممکن است در آینده به دلیل شدت تحریم‌ها شرایط تغییر کند اما با مدیریت و ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز می‌توان اقداماتی انجام داد که مشکل خاصی به وجود نیاید و تصمیمات ناپخته گرفته نشود.

وی همچنین با بیان اینکه من کمک می‌کنم تا این کارگروه اثرگذار باشد، از غضنفری معاون استانداری خواست تا پیگیری کند تا این کارگروه هفته‌ای دو بار و در صورت نیاز بیش از این تا حصول نتیجه مطلوب برگزار شود.