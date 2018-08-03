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۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۱۶

دفع یورش سنگین مزدوران وابسته به آل سعود در استان الجوف یمن

دفع یورش سنگین مزدوران وابسته به آل سعود در استان الجوف یمن

منابع یمنی اعلام کردند که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن، یورش سنگین مزدوران وابسته به آل سعود در استان الجوف هم مرز با عربستان را دفع کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع یمنی از شکست یورش نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی، عامل سعودی ها در استان الجوف به دست نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ یک منبع نظامی وزارت دفاع یمن اعلام کرد: نیروهای هادی از دو محور در المصلوب در غرب الجوف دست به یورش زدند که این دو محور از سمت وقز و سداح بود.

این منبع یمنی بیان کرد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن ضمن دفع یورش نیروهای عبد ربه منصور هادی سرسپرده عربستان، ضربات مهلکی به آنها وارد کردند.

به گفته این منبع یمنی؛ علاوه بر کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مزدوران وابسته به آل سعود، سه خودر نظامی و نفربر زرهی مزدوران در جریان درگیری ها منهدم شد.

کد مطلب 4364343

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