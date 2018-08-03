به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری شامگاه پنج شنبه در طرح تقویت مبانی اعتقادی در مصلی بزرگ امام خمینی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ترویج فرهنگ های غربی در کشور است، اظهار داشت: دشمن می خواهد ارزش های اسلامی در جامعه کمرنگ شود.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی در جامعه ضروری است و بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کند.

استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: باید قرآن در زندگی مردم مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

سعادتمندی انسان ها در گرو حرکت در مسیر قرآن است

حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری بیان کرد: هر کسی که در مسیر قرآن حرکت کند و به دستورات قرآن عمل کند سعادتمند خواهد شد.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: بسیاری از مشکلات جامعه در پی بی توجهی به قرآن ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه بهره گیری از قرآن در خانواده ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، بیان کرد: آشنایی فرزندان با معارف قرآن ضروری است.

حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری عنوان کرد: توانمندی های بسیاری در جامعه وجود دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه و پیشرفت کشور حرکت کرد.