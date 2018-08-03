ارائه ۴۷ هزار نفر-ساعت آموزش در فرهنگسراهای کرمانشاه

مهدی عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای فرهنگسراهای شهر کرمانشاه اظهار داشت: از مهرماه سال گذشته تا خردادماه امسال در سه فرهنگسرای کوثر، شهر و گل نرگس ۴۷ هزار و ۴۸۸ نفر-ساعت آموزش ارائه شده است که به تفکیک در فرهنگسرای کوثر ۲۷ هزار و ۷۴۴ نفر-ساعت، در فرهنگسرای شهر ۹ هزار و ۵۰۹ نفر-ساعت و در فرهنگسرای گل نرگس ۱۰ هزار و ۲۳۵ نفر-ساعت آموزش انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: با انجمنهای ادبی-هنری و سازمانهای مردمنهاد تعامل داریم که در این فضا در حال انجام کارهای مشترکی هستیم و ۱۹ انجمن و سمن و حوزه ادبی و فرهنگی و هنری از خدمات فرهنگسراها استفاده کردند.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه افزود: همچنین در این مدت ۱۳ نمایگاه مناسبتی اعم از نمایشگاه محرم، صنایع دستی، فعالیت معلولین ذهنی، کتاب، عکس زلزله و... در فرهنگسراها برگزار شده است.
عبدالمالکی با تاکید بر اینکه این فعالیتها با شدت بیشتری در تابستان درحال برگزاری است، افزود: در آیندهای نزدیک فرهنگسرای چهارم در شهرک کارمندان افتتاح میشود و به ساختار فرهنگی شهرداری پنج سرای محله در پنج نقطه حاشیه ای شامل آقاجان، حکمت آباد، ملا حسینی، صادقیه و دولت اباد اضافه میشود تا در حاشیه شهر فعالیتهای فرهنگی گسترش یابد.
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