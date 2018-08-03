مبدل هوشمند آب تولید شد/ صرفه جویی ۸۰ درصدی در مصرف آب

الهه احمدی نیا مجری طرح مبدل هوشمند شیرآلات معمولی با بیان اینکه با تکنولوژی جدیدی موفق به ساخت این مبدل شده ایم، به مهر گفت: هدف اصلی ما برای ساخت این مبدل در راستای درست مصرف کردن آب از طریق نوآوری جدید بوده است.

وی با بیان اینکه این مبدل هوشمند دارای تأییدیه رسمی صرفه جویی و کیفیت از سازمان های مختلف از جمله سازمان آب و فاضلاب است، تصریح کرد: این مبدل هوشمند قابل نصب روی شیرهای معمولی آب است که به این واسطه، شیر آب هوشمند شده و در مصرف آب تا ۸۰ درصد صرفه جویی می کند.

احمدی نیا با اشاره به اینکه برای به کارگیری مبدل هوشمند نیازی به تعویض شیرهای آب نیست، یادآور شد: این مبدل به راحتی قابل نصب روی شیرهای معمولی است که در مقایسه با شیر آلات هوشمند از هزینه کمتری برخوردار است.

این محقق اظهار داشت: شیرهای هوشمندی که تاکنون وارد بازار شده و از هزینه بالایی برخوردار است باید شیرهای معمولی به صورت کامل تعویض شود اما این مبدل هایی که طراحی کرده ایم نیازی به تعویض کامل ندارند.

وی با اشاره به مزایای مبدل هوشمند شیرآلات معمولی گفت: این مبدل دارای ریموت کنترل است که می توان فاصله فرمان سنسور و زمان قطع جریان آب را تنظیم کرد.

احمدی نیا خاطرنشان کرد: این مبدل مجهز به سنسور قطع کن هوشمند است و همچنین می توان دمای آب را از روی شیر تنظیم کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مبدل هوشمند به تولید رسیده است، گفت: ما موفق شدیم در بعضی از مکان ها در استان های یزد، مشهد، اصفهان و تهران، آن را نصب کنیم.

به گفته وی منازل، رستوران ها، بیمارستان ها، اماکن دولتی و خصوصی و غیره می توانند از این مبدل به راحتی و با کمترین هزینه استفاده کنند.

به گزارش مهر، این محصول دارای گواهینامه ثبت اختراع از اداره مالکیت معنوی بوده است.