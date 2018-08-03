کسب مبانی اخلاق نظری، لازمه زندگی طلاب و اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه خراسان، حجت الاسلام علی اکبر نوایی در جلسه اخلاق دوره مهارت، دانش و بصیرت افزایی طلاب و اساتید برادر مدارس علمیه خراسان گفت: اخلاق اسلامی، اخلاقی است که با عقل و عرفان و فلسفه و فقه همراه باشد.

وی با تبیین ویژگی های اخلاق صوفیانه و اخلاق صحیح اسلامی، تمایز میان دو نوع اخلاق را حفظ کرامت انسانی و توجه به عنصر کرامت و ارزش انسانی دانست و اظهار داشت: انسان جوهر این عالم است و ارزش وی به حفظ کرامت نفسانی‌اش است.

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان با ذکر آیاتی از قرآن پیرامون مصادیق کرامت در تبیین انواع کرامات انسانی با کرامات ذاتی و اکتسابی، خاطر نشان کرد: انسان باید از کرامات ذاتی، پاسداری و حفاظت کرده و در راستای کسب کرامات اکتسابی اهتمام ویژه کند لذا بهترین راه برای این منظور، تقوا و ورع است.

نوایی با ترسیم نمونه هایی از اعمال کریمانه و نحوه رسیدن به کرامات نفسانی، در تشریح ویژگی ها و صفات کرامات نفسانی گفت: غیرت، دوری از غیبت و شهوت، کذب و عزت نفس مهمترین صفات مرتبط با کرامت است.

جلسه اخلاق دوره مهارت و دانش و بصیرت افزایی طلاب و اساتید برادر مدارس علمیه خراسان توسط معاونت های آموزش، پژوهش و تبلیغ حوزه علمیه خراسان در اردوگاه فرهنگی آموزشی جوادالائمه(ع) گلبهار برگزار شد.