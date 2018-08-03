آتش سوزی در مرکزنگهداری دختران بهزیستی مشهد چند مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگارمهر، آتش سوزی در یکی از مراکز نگهداری دختران وابسته به بهزیستی که بامداد جمعه رخ داد باعث سوختگی تعدادی از دختران شد.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی در همین رابطه در خصوص آخرین وضعیت مصدومان این حادثه گفت: به دلیل آتش سوزی در یکی از مراکز نگهداری دختران بهزیستی در مشهد تعدادی دچار سوختگی شدند که برخی به صورت سرپایی مداوا و ۸ نفر نیز برای تکمیل درمان به مراکز پزشکی منتقل شدند.

حمید پوریوسف تاکید کرد: خوشبختانه وضعیت مصدومان رضایت بخش است و هیچ فوتی در این حادثه نداشته ایم.

وی در خصوص علت وقوع این حادثه گفت: موضوع توسط کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.